Вашингтон ввел санкции в отношении министра юстиции и главы МВД Турции

Об этом сообщает Белый дом. Поводом стало содержание под стражей в Турции американских и турецких граждан, работавших в американской дипмиссии. Наиболее известным из них является пастор Эндрю Брансон. Он находится под арестом уже почти 2 года. Его подозревают, в том числе, в шпионаже и попытке свержения власти.