Вашингтон ввел санкции в отношении министра юстиции и главы МВД Турции
Об этом сообщает Белый дом. Поводом стало содержание под стражей в Турции американских и турецких граждан, работавших в американской дипмиссии. Наиболее известным из них является пастор Эндрю Брансон. Он находится под арестом уже почти 2 года. Его подозревают, в том числе, в шпионаже и попытке свержения власти.
Комментарии11
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alex_omsk1 01 августа 2018 | 21:06
режимы "народных любимцев" чаще всего неменяемые...
serhio_25__ 01 августа 2018 | 21:14
alex_omsk1: Да что ты такое наговариваешь на НАТО? Всем известно, что НАТО, это союз демократических стран.
kottigr1 01 августа 2018 | 21:06
Теперь главное, что бы Эрдоган в отместку США не начал снова сбивать наших российских "соколов" из ВКС РФ.. А то Владимир Владимирович так всегда поступает, то на маленькую Грузию нападет, то вторгнется на братские украинские территории..
serhio_25__ 01 августа 2018 | 21:11
kottigr1: А потом не принялся бы опять валяться в ногах Путина прося пощады и не вышел был из НАТО по приказу путина, да укропчик?
m404 01 августа 2018 | 22:10
kottigr1: урод бандеровский,твоя шарага с строительными материалами ещё не развалилась?скоро приеду,проверю на местности.только не прячься как обычно.найду.надоел ты мне.
kottigr1 01 августа 2018 | 22:14
m404: Пятки себе самое главное не сотри от усердия..
kottigr1 01 августа 2018 | 22:14
m404: Пятки себе самое главное не сотри от усердия..
sasass 01 августа 2018 | 21:10
Российские подобные Держиморды пока никуда не попали...
ugiazov 01 августа 2018 | 21:13
Эрдоган к ИГИЛу идёт или к России?
oneoretwo 01 августа 2018 | 21:23
...ща начнут помидорами шантажировать...
koshkaedu 01 августа 2018 | 21:24
В ответ бесноватый Эрдоган введёт санкции против … да нет, боюсь, сразу против
Президента США. Что будем делать?
proxozhij 01 августа 2018 | 21:55
Воронеж и за это ответит.