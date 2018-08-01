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21:00, 01 августа 2018

Завершена процедура опознания тел участников российской съемочной группы, погибшей в ЦАР

Завершена процедура опознания тел участников российской съемочной группы, погибшей в Центральноафриканской республике. Убитых Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко должны доставить на родину 4-го августа. Об этом сообщает «Центр управления расследованиями», с которым сотрудничала группа. В своем сообщении в Фейсбуке центр подтверждает, что группа приехала в ЦАР по туристическим визам и не аккредитовывалась в российском посольстве и консульстве. Это было связано с объектом расследования – частной военной компанией Вагнера. Обращение к российским дипломатам в таком случае было бессмысленным, — говорится в сообщении. В центре также отмечают, что место, где произошла трагедия, находится в стороне от предполагаемого маршрута группы. Причины этого, как и мотив убийства, по-прежнему неизвестны.

Комментарии

27

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ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 21:02

Про ЧВК снимали? То есть ихтамнетов? Ну-ну. Сразу ясно, кто их отправил червей кормить. Тот же, кто убил Политковскую, Немцова и многих других.

Вонючие ватники и нестиранные портянки, вас уже мобилизовали отмазывать в комментах убийцу? Давайте, начинайте кукарекать, мол, это карлику невыгодно и тд и тп))))

P.S.
— Убитые журналисты сообщили нам имена своих убийц в названии своего не снятого фильма.
— А как они его назвали?
— "РУССКИЕ НАЁМНИКИ".

drgonish 01 августа 2018 | 21:12

ukradennaya_pensiya:

[ Давайте, начинайте кукарекать, мол, это карлику невыгодно]

Дебил, совершенно не важно, кому это не выгодно.
Важно только то, кому выгодно.

[— Убитые журналисты сообщили нам имена своих убийц в названии своего не снятого фильма.
— А как они его назвали?
— "РУССКИЕ НАЁМНИКИ". ]

Ну, не дебил ли?

drgonish 01 августа 2018 | 21:35

Ну, не, они, чо, реально назвали фильм ДО начала журналистского расследования?

Спасибо за откровенность, сынок!

akademik_ugarov_56 01 августа 2018 | 21:30

Дело рук африканских террористов. Это и ежу понятно.
Нам необходимо помогать не только Сирии , но и Африке.

drgonish 01 августа 2018 | 21:37

akademik_ugarov_56:

[Нам необходимо помогать не только Сирии , но и Африке. ]
А вот это - правильно!

salut__521 01 августа 2018 | 21:44

drgonish: не подстукивай клювом, и так видно, что ты долбо@б.

tks 01 августа 2018 | 21:59

drgonish: С диванно-кроватной позиции помогать собираетесь?

sjuzanna 01 августа 2018 | 21:47

ukradennaya_pensiya: 11.80 рублей заработал.

drgonish 01 августа 2018 | 21:09

Ну, че, хомки, получили в федеральных СМИ комментарий? Довольны?
Я за вас рад. И отдельно, рад за До///дь.

spbdweller 01 августа 2018 | 21:12

Причины этого, как и мотив убийства, по-прежнему неизвестны.
-----------------
но легко угадываемы

soldat777 01 августа 2018 | 21:20

spbdweller: Не суй свой нос, куда собака свой .. не суёт! Ты очень догадливый, для либероида, это не типично.

drgonish 01 августа 2018 | 21:31

spbdweller:

"Легко" - слово, по которому можно определить маминых детей, которых можно развести на ровном месте. Немцов под дверями Кремля? Виноват Кремль. Скрипача отравили новичком, изобретатель которого живет в США - виноват Кремль. Убиенные журналисты поехали снимать ЧВК Вагнера в Африку и плохо кончили? Как же не угадать мотив убийства?
Какие же вы полезные,. :)

alex_d 01 августа 2018 | 22:04

drgonish: "Скрипача отравили новичком, изобретатель которого живет в США "
===
я бы ещё добавил - у забора английской военной химлаборатории. тут то уж 100% кремль...

sjuzanna 01 августа 2018 | 21:50

spbdweller: \\но легко угадываемы\\
Это не выгодно только торговцам оружием.

tks 01 августа 2018 | 21:31

Что в мире, что в России больше и больше неприятностей и просто убийственный ситуаций, так или иначе связанных с деятельностью провластных и около- властных структур. Симптоматично, что официальная пропаганда истерично списывает всё это на "русофобию".

drgonish 01 августа 2018 | 21:42

tks:
[истерично списывает всё это на "русофобию". ]
А на самом-то деле, это - русофилия.

tks 01 августа 2018 | 21:56

drgonish: Как г...нo не назови, болезный, вонь все равно будет изрядная ;)))

sjuzanna 01 августа 2018 | 21:52

tks:похоже, что Россия кормится за счет рынка оружия, а никак не за счет нефти и газа.

tks 01 августа 2018 | 22:10

sjuzanna: Плюс подпольная добыча драгметаллов и драгкамней.

boseal 01 августа 2018 | 21:41

Дело в том, что даже если бы попуасы на камеру бегали и кричали по всей Африке, мол это мы сих бедняг убили, то "просвещенные адепты демократии" утверждали бы, что их подослал Путин. Если бы там валялась куча доказательств того, что это сделали черные, аки ночь, муслимы, то было бы сказано, мол доказательства то подбросил Путин. В общем, так или иначе виноват Путин, ибо является "абсолютным злом" - эдакий Волан Де Морт в строгом костюме.

tks 01 августа 2018 | 21:54

boseal: У меня к Вам вопрос, как к командиру. Допустим, во вверенной Вам части есть боец, который постоянно, прямо или косвенно оказывается в переделках: чуть что в части случается, прямо или косвенно всегда он присутствует, так или иначе. Ваши выводы и Ваши действия, как командира?

boseal 01 августа 2018 | 22:03

tks: А нет такого понятия прямо или косвенно. Если старший офицер, прошу прощения, идиот, то он не станет разбираться в причинно-следственных связях и просто накажет "бойца, который постоянно оказывается в переделках", а если сего офицера под фуражкой все таки наличествуют мозги, то и наказан будет тот, кто совершил деяние. Репутация конечно имеет значение, но не настолько, чтобы наказывать человека не разобравшись.
Считаю, что сравнение не совсем уместно, ибо здесь произошла, мягко говоря, не просто переделка. В подобных случаях ,так или иначе, в части проводилось бы тщательное расследование, а не посиделки с "догадалками".

alex_d 01 августа 2018 | 22:16

boseal: сравнение неуместно, но по другой причине. на самом деле это не "боец постоянно оказывается в переделках", а группа обнаглевших дедов, терроризирующая всю часть, всегда и все нагло сваливает на одного бойца, которого невзлюбила

alex_d 01 августа 2018 | 22:06

tks: ну, если всегда и во всех переделках - то это точно сша. тут вы правы - эти во всех бочках затычки...

boseal 01 августа 2018 | 22:08

alex_d: США не могут - им нимб на голове мешает бочки затыкать.

nepeanois 01 августа 2018 | 21:48

количество портянок отмазывающих тех, кто им платит, ясно указывает, что тема для властей чувствительная

frauava17 01 августа 2018 | 22:15

nepeanois: Да черт бы с ним, с убогими.
Никак не могу понять, что Орхана больше нет. Ну как так-то...

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