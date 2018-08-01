Завершена процедура опознания тел участников российской съемочной группы, погибшей в ЦАР

Завершена процедура опознания тел участников российской съемочной группы, погибшей в Центральноафриканской республике. Убитых Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко должны доставить на родину 4-го августа. Об этом сообщает «Центр управления расследованиями», с которым сотрудничала группа. В своем сообщении в Фейсбуке центр подтверждает, что группа приехала в ЦАР по туристическим визам и не аккредитовывалась в российском посольстве и консульстве. Это было связано с объектом расследования – частной военной компанией Вагнера. Обращение к российским дипломатам в таком случае было бессмысленным, — говорится в сообщении. В центре также отмечают, что место, где произошла трагедия, находится в стороне от предполагаемого маршрута группы. Причины этого, как и мотив убийства, по-прежнему неизвестны.