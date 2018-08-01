РЖД создаст новый класс обслуживания пассажиров под названием «эконом-бюджет»
Об этом пишет газета «Ведомости». Пассажирам по сниженным ценам предложат билеты в старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов. Как говорится в документах «Федеральной пассажирской компании», речь идет о вагонах с низкой оснащенностью. Дата запуска проекта не сообщается.
Комментарии5
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oneoretwo 01 августа 2018 | 20:39
Пассажирам по сниженным ценам предложат билеты в старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов.
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...к чему такие заморочки: старые вагоны и проТчее ?
веревку прицепили к последнему вагону - пусть держаться и бегут: очень бюджетненько...
danko1 01 августа 2018 | 20:41
oneoretwo: Можно и в товарняках, как скот, людей возить.
Главное, чтобы собачки Шувалова и прочих с комфортом в отдельных самолетах летали.
kottigr1 01 августа 2018 | 20:42
danko1: Можно еще вагоны цеплять к ручной дрезине.. Потом пассажирам меняться по мере усталости...
yralez 01 августа 2018 | 20:39
По сниженным ценам это по нынешним не повышенным.
Сами чекисты пересядут в люкс.......платить то все равно не свои деньги будут.
sasass 01 августа 2018 | 20:42
Рабам все сойдет...