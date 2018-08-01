РЖД создаст новый класс обслуживания пассажиров под названием «эконом-бюджет»

Об этом пишет газета «Ведомости». Пассажирам по сниженным ценам предложат билеты в старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов. Как говорится в документах «Федеральной пассажирской компании», речь идет о вагонах с низкой оснащенностью. Дата запуска проекта не сообщается.