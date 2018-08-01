Президент США вновь призвал прекратить расследование дела о вмешательстве России в американские выборы
Об этом Дональд Трамп написал в Твиттере. Он обвинил команду спецпрокурора Роберта Мюллера, которая ведет расследование, в предвзятости.
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Об этом Дональд Трамп написал в Твиттере. Он обвинил команду спецпрокурора Роберта Мюллера, которая ведет расследование, в предвзятости.
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Комментарии6
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jjuddgge_ddrredd 01 августа 2018 | 20:37
По существу. О Трампе. Недавние замеры даже врагоффф Трампа, Fake News CBS, показывают рекордный рейтинг Трампа 45% и 88% среди республиканцев. Это ВЫШЕ, чем у шарлатана Барака Хуссейна Обамы в такой же период его правления. И это рейтинги от Fake News, которые ЗАНИЖАЮТ рейтинг Трампа. Вот Расмуссен, единственный замерщик, который предсказал победу Трампав 2016 году за день до выбоорофф, с предельно точным указанием числп выборщиков - регулярно даёт Трампу от 47% до 51%.
Ботва, для которой тут пишет глупости К. Орлова, всё надеется, что Трампу бу импичмент))). Это типично для ботвы из Украины и доморощенной демшизы. Напоминает, как они надеются на скорое свержение Пути. Уже лет 10. Типа:"Ещё немного, и режим Пути рухнет, Россия без Пути, Мы здесь Власть" и прочий горячечный бред)))
Вы здесь Власть?! Да вы никто, интернетная ботва. Посмотрите % голософфф, которые на выборах набрали клоуны Собчак и Явлинский. И всё станет ясно. Почему так?
Да, Путя - хафнюк, неоднократно писал на эту тему. Но либералы (либерасты) - просто ничтожества. И кто же за имбецциллофф, обещающий вернуть наш Крым в фашистскую Украину - голосовать из нормальных людей будэ? Поэтому и 1%. Гриша 1%. Кто будет голосовать за "жидобандеровца" из Львова?)))....
jjuddgge_ddrredd 01 августа 2018 | 20:39
jjuddgge_ddrredd:
Разномастным лузерам, ботве, так приятно "думать", что президент (Трамп) страны №1 в Мире - дурак и ему будет импичмент. При этом как бы их никчёмность и то, что они паталогические лузеры - в их пустоголовом сознании временно как бы расстворяется)))
Трамп - миллиардер. У него больше десяти небоскрёбоффф по всему Миру. Каждый стоимостью не менее 1 млрд $ ( 1000 миллионоффф $). В NYC, Вегас, Чикаго, Торонто, Ванкувер....Гольф-курорты по всему Миру, каждый стоимостью сотни миллионоффф $. Но ботва считает, что Трпамп - дурак, и ему - скоро конец. Так ботву кормит К. Орлова
И ещё ботва не в курсе. Трамп перешёл в НАСТУПЛЕНИЕ. Выставил и Мюллера, и Стрзок (топ из ФБР) и Розеншнейн, и ВСЁ ФБР/DOJ как сборище поддонкофф и воров. Трамп так и написал недавно "ФБР - сборище поддонков и воров, как в банановой стране. ФБР и полностью дискредитир. Мюллер сейчас ы обороне, а не Трамп. Просто ботва, которую кормит. К. Орлова своим навозом, не в курсе.
Ботва ведь ничего не знает, кроме того, чем их покормит "Эхо"...хе-хе.
На ноябрьских выборах республиканцы точно сохранят сенат, ибо выбирается 1\3 сената всего, и прежде всего в тех округаххх, где демократы сейчас в сенате. В сенате у Трампа будет в ноябре минимум 55-57 голософфф вместо сегодняшних 51.
jjuddgge_ddrredd 01 августа 2018 | 20:41
jjuddgge_ddrredd: В конгрессе тоже большая вероятность сохранить преимущество, наихудший вариант примерно половина на половину по голосам. Даже наихудший вариант Трампа вполне устроит в конгрессе. Даже это в плюс перед выборами 2020 г.
Причём это будут не сегодняшние республиканцы, большАя часть которых RINO из #NeverTrump, а сторонники Трампа и его #MAGA.
И Трамп недавно написал, что пришло время расследовать расследователей. И ещё. Трамп сказал, что в ближайшие месяцы (как раз перед ноябрьскими выборами) рассекретит документы из DOJ/ФБР. Вскроет коррупционные нарывы там.
И будет забавно наблюдать, как начнут допрашивать грязного копа Мюллера и грязного прокурора Розенштейна по сделке Ураниум 1)))
А crooked Hillary будет приговорена к реальному сроку, потом, через пару лет Трамп её помилует.
Трамп легко выигрывает выборы 2020. Это всем понятно, даже неадекватному троллю К. Орловой. Это не понимает только ботва. Ботва же. Кстати, ОНА перестали писать об импичменте)))
Да, Трамп проиграет выборы в Калифорнии и NYC. Но выбирают выборщики. А выборщиков на душу населения в Калифорнии, самом населённом штате страны, просто в разы меньше НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, чем в ржавом поясе, например. Так устроены выборы Президента США. На прошлых выборах Хиллари набрала на 3 млн. голософфф больше. а президентом стал - Трамп...
Слава избирательной системе US!
Имбецциллы (пэнзиенеры-маразматики, скачущие бандерлоги) которые засирают Мой аккаунт своими дебильными ответами Мне - не суетитесь. Отвечать вам не буду. Зачем тратить время на недоумкоффф? Пригожинские 1-рублёвые и поцреоты кстати ведут себя намного лучше, меньше гадят. Хотя тоже пустоголовые)))
novyrusich 01 августа 2018 | 20:40
два, горячо стало под Трампом.
Очень горячо.
Его личный адвокат Коэн в обмен на гарантии безопасности согласился дать показания и уже передал записи более 100 разговоров с Трампом.
Потихонечку начинают сдавать его и остальные. Сидеть никому не хочется, даже и в американской тюрьме.
Трамп дергается все сильне, а зря. Только выдает себя.
Жалко, в целом неплохой мужик. Когда советников слушается.
begly_ 01 августа 2018 | 20:43
Давно пора прекращать этот балаган., нервы мотать и мешать президенту работать. Хооорошего президента нам Россия помогла выбрать.
Слава России!
sasass 01 августа 2018 | 20:44
Он может писать только Твиттере , а реально сказать не хочет...