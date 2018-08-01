В Верховной Раде предложили обязать представителей СМИ просить разрешения у депутатов на съемку в здании парламента
Это инициатива комитета по вопросам регламента. Он предлагает изымать у журналистов видеозаписи, сделанные без разрешения депутатов. Об этом в Фейсбуке сообщила первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ольга Червакова. Она отметила, что подобные требования противозаконны.
Комментарии4
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olegleon 01 августа 2018 | 20:33
вот это проевропейский путь
skakol 01 августа 2018 | 20:36
Вот нахера мне новости про этот зоопарк и его обитателей ? Откройте коменты в новостях где ходор отправил на смерть троих человек !!!
begly_ 01 августа 2018 | 20:38
skakol:
Так он же за них уже 10 лет отсидел.
begly_ 01 августа 2018 | 20:36
Оооооо..., дак это уже диктатууура пошла.