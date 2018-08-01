В Верховной Раде предложили обязать представителей СМИ просить разрешения у депутатов на съемку в здании парламента

Это инициатива комитета по вопросам регламента. Он предлагает изымать у журналистов видеозаписи, сделанные без разрешения депутатов. Об этом в Фейсбуке сообщила первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ольга Червакова. Она отметила, что подобные требования противозаконны.