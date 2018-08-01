В Тверской области журналист обвинил чиновника в избиении

На побои пожаловался главный редактор районной газеты «Вестник Вахонино», — сообщает телеканал «Дождь». По словам Николая Сударикова, чиновник вахонинской администрации дважды ударил его кулаком в лицо. Конфликт произошел из-за комментария для статьи. Следователи начали проверку. Сам чиновник Леонид Степанов говорит, что журналиста не трогал.