В Тверской области журналист обвинил чиновника в избиении
На побои пожаловался главный редактор районной газеты «Вестник Вахонино», — сообщает телеканал «Дождь». По словам Николая Сударикова, чиновник вахонинской администрации дважды ударил его кулаком в лицо. Конфликт произошел из-за комментария для статьи. Следователи начали проверку. Сам чиновник Леонид Степанов говорит, что журналиста не трогал.
Комментарии1
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patrikk_1 01 августа 2018 | 20:42
По словам Николая Сударикова, чиновник вахонинской администрации дважды ударил его кулаком в лицо. Конфликт произошел из-за комментария для статьи...
Значит заслужил.