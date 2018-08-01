Мэрия Краснодара намерена взыскать 60 тысяч рублей с виновника аварии с участием автомобиля футболиста Федора Смолова
В такую сумму оценен ущерб. BMW стоимостью не менее 9-ти миллионов рублей протаранил ограждения минувшей ночью. Из людей никто не пострадал. По одним данным, за рулем находился сам Смолов, — пишет «Спорт Экспресс», по другим — кто-то из его друзей. Водитель не стал вызывать ГИБДД.
Комментарии4
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lion64__2 01 августа 2018 | 20:10
Этот Смолов по литр-болу чемпионом станет.
jetsam 01 августа 2018 | 20:20
а он уже змс или мсмк или мс?
а то это сильно влияет на степень отмазки...
sasass 01 августа 2018 | 20:23
С футболом плохо , а с авариями хорошо денежки текут..
seryj_wolk 01 августа 2018 | 20:33
Раз полицию не проинформировали, то ясно, что виноват чемпион мимо. На фоне 9млн 60 тыс. ничтожно малая величина. Заплатит и не поморщится.