Мэрия Краснодара намерена взыскать 60 тысяч рублей с виновника аварии с участием автомобиля футболиста Федора Смолова

В такую сумму оценен ущерб. BMW стоимостью не менее 9-ти миллионов рублей протаранил ограждения минувшей ночью. Из людей никто не пострадал. По одним данным, за рулем находился сам Смолов, — пишет «Спорт Экспресс», по другим — кто-то из его друзей. Водитель не стал вызывать ГИБДД.