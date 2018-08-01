Обвиняемый в госизмене сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев передавал секретные данные с помощью электронных писем
Так считает следствие. Об этом рассказал источник агентства ТАСС.
74-летний Виктор Кудрявцев был арестован в июле. В Лефортово" его обнаружили правозащитники. Позже они выяснили, что Кудрявцев является не единственным фигурантом дела.
Комментарии8
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jetsam 01 августа 2018 | 20:10
слава богу, ну хоть не на бересте.
а то бы на один секрет раскрыто было больше.
ansata 01 августа 2018 | 20:11
Он вроде как научный сотрудник, а не идиот.
danko1 01 августа 2018 | 20:27
ansata: Идиоты те в ФСБ, кто открытые много лет данные, которые в свободном доступе в интернете, считает секретными и такие уголовные дела не в первый раз заводит.
В отсутствии реальных шпионов и реальной секретной информации при отставании российской науки на десятилетия, просто фальсифицируют уголовные дела.
orein51 01 августа 2018 | 20:13
какой идиот по е-почте напишет что-нибудь запрещенное? но придурок может увидеть всё, например, в научной статье...
vilingrad 01 августа 2018 | 20:14
передавал секретные данные с помощью электронных писем"
А вечером, в танце, чечеткой... наверное, танцевать не умеет;)
novyrusich 01 августа 2018 | 20:18
Да уж, электронные письма свидетельствуют о тома, что шпионаж был поставлен на широкую ногу.
Вьетнамовцы они такие, толк в шпионаже знают.
Вот и профессора науяили.
kondrat_vlad 01 августа 2018 | 20:20
Путинские скоро свои тени будут арестовывать , ибо они ходят за ними. Совсем с ума посходили, может начнут "шаражки" создавать для Кремлевских нужд.
sasass 01 августа 2018 | 20:25
Власть даже мозги ученных приватизировала и деньги делает на этом...