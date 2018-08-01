Усиливается конфликт редакции и издателя журнала «Форбс», — пишет сайт «Открытые медиа». По его данным, у журналистов, в том числе у бывшего исполняющего обязанности главного редактора Николая Мазурина, стали требовать отчета о причинах отсутствия в офисе в рабочее время. Собеседники сайта в редакции считают, что журналистов пытаются обвинить в прогулах, чтобы уволить их за нарушение трудовой дисциплины. Также сотрудники редакции рассказали, что в нерабочее время без их ведома проверялись их компьютеры и были попытки зайти в личные аккаунты в соцсетях.

На прошлой неделе собственник «Форбс» в России сменил исполняющего обязанности главного редактора. Это произошло после того, как Николай Мазурин вместе с двумя журналистами пожаловался в прокуратуру. Он сообщил, что владелец без ведома редакции снял из августовского номера статью о миллиардерах Магомедовых.