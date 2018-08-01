Усиливается конфликт редакции и издателя журнала «Форбс»
Усиливается конфликт редакции и издателя журнала «Форбс», — пишет сайт «Открытые медиа». По его данным, у журналистов, в том числе у бывшего исполняющего обязанности главного редактора Николая Мазурина, стали требовать отчета о причинах отсутствия в офисе в рабочее время. Собеседники сайта в редакции считают, что журналистов пытаются обвинить в прогулах, чтобы уволить их за нарушение трудовой дисциплины. Также сотрудники редакции рассказали, что в нерабочее время без их ведома проверялись их компьютеры и были попытки зайти в личные аккаунты в соцсетях.
На прошлой неделе собственник «Форбс» в России сменил исполняющего обязанности главного редактора. Это произошло после того, как Николай Мазурин вместе с двумя журналистами пожаловался в прокуратуру. Он сообщил, что владелец без ведома редакции снял из августовского номера статью о миллиардерах Магомедовых.
Комментарии6
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olegleon 01 августа 2018 | 20:05
" без их ведома проверялись их компьютеры"
а как могли проверить их домашние компьютеры? взломали дверь? или они приносили свои личные компьютеры на работу?
sg93 01 августа 2018 | 20:15
olegleon:
Я вас умоляю. Чекисткие хакеры электричество на расстоянии отключают, водокачки взламывают и президентов выбирают, а уж домашний компьютер проверить..
haldey 01 августа 2018 | 20:23
sg93: Идиот, это конфликт между редакцией и издателем...
Хотя, в вашем д/садике главное покакать на Родину... Иди спать, детское время кончилось)))
olegleon 01 августа 2018 | 20:26
sg93: но хорошо, что бдительные сотрудники быстро поняли, что "российские хакеры, связанные со спецслужбами" пытались получить доступ. американская разведка это поздно обнаружила, а журналисты моментом хакеров раскрыли ))
novyrusich 01 августа 2018 | 20:33
sg93: Молодцы ребятки, парами работаете и на пару идиотов изображаете.
Что плешивенький олежек идиот, что кудрявенький педик.
Но вероятность того, что вы идиоты все-таки большая. Поэтому разъясняю.
Проверялись рабочие компьютеры И были попытки выяснить пароли и зайти в личные аккаунты.
Но это в общем ерунда.
Важно то, что вот специальный закон проиняли, чтобы независимую прессу искоренить.
В связи с этим законом немцы русский Форбс продали кремлевскому жополизу и он редактора сменил. И я на Форбс уже рукой махнул, т.к. новый редактор сказал, что политикой заниматься не будет вообще. Но оказалось и про экономику правду говорить нельзя.
Но вот коллектив уперся что-то.
Не ожидали кремлины. Облом у них вышел.
ЗЫ. А как чекистов обламывают и ломают это просто блеск.
Читал педеньк4а лохматенький оо предъявленных им в США обвинениях?
С именами, званиями, должностями.
Только номера комнат не были в обвинении и расположение мебели в кабинете.
А уж как израильтяне Касперского вскрыли ... теперь с ним никто на Западе работать не хочет.
sasass 01 августа 2018 | 20:27
Усков молодец - все раскрутил в пользу власти..