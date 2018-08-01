Верховный суд Чечни отказался переносить слушания по делу Оюба Титиева в другой регион
Об этом рассказал «Эху Москвы» председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева обвиняют в хранении наркотиков. Свою вину он не признаёт.
Комментарии2
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oneoretwo 01 августа 2018 | 20:31
..."правильно" только с одной стороны: писанину басмачей-граматеев хрен кто где разберет...
sasass 01 августа 2018 | 20:32
Чечня теперь " независимое " государство в растворе России и поэтому плевать хотела на вышестоящие органы...