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Эксклюзив Эха 19:33, 01 августа 2018

Кинодокументалист Ястржембский: В связи с резонансом есть надежда на справедливое расследование убийства журналистов

Убийство российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) стало резонансным для этой страны, поэтому есть надежда на справедливое расследование обстоятельств случившегося. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» кинодокументалист Сергей Ястржембский.

«Для этой страны (ЦАР) дело резонансное — убийство иностранных граждан, граждан государства, которое пользуется авторитетом в Африке. Конечно же, есть надежда на то, что с учетом этого печального резонансного события, местные органы власти проведут расследование надлежащим образом. Но, к сожалению, никто не может это гарантировать», — сказал он.

По словам С.Ястржембского, нельзя пока делать никаких выводов о том, было ли произошедшее спланированным или случайностью, на эти вопросы «должно ответить следствие».

«ЦАР — одно из самых опасных мест на земле. Потому что государство не относится к числу стабильных. Можно сказать, что это несостоявшееся государство, с очень слабыми силами правопорядка. Страна как проходной двор, куда наведываются часто караваны браконьеров из Судана, которые приходят туда с целью незаконного отстрела слонов. Это реально очень опасное место, где необходимо принимать самые серьезные меры по обеспечению собственной безопасности, чего как я понимаю, не было сделано», — заключил С.Ястржембский.

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