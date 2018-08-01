Европейский университет в Петербурге прошел проверку Рособрнадзора для получения лицензии
Об этом говорится на сайте вуза.
Лицензию университета аннулировали весной прошлого года после серии внеплановых проверок. Тогда в вузе приостановили приемную кампанию. Тогда же комитет имущественных отношений Петербурга разорвал с университетом договор аренды. С тех пор Европейский университет пытался получить лицензию несколько раз, но постоянно сталкивался с отказами.
Комментарии3
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mikescholar 01 августа 2018 | 19:39
Ну вот, а надо то было всего запятые правильно на 50ти листах расставить, вот и вся аккредитация.
tks 01 августа 2018 | 19:57
Рособрпозор - одно из многих отрыжек развитого путизма.
oneoretwo 01 августа 2018 | 20:28
...подобные проверки, как рассказывал приятель - профессиональный судоводитель, похожи на сдачу экзамена в гимсе, где экзаменатор или какой сапог в отставке, или гестаповец на пенсии и море видели,в лучшем случае, на картинах Айвазовского...