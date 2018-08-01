Европейский университет в Петербурге прошел проверку Рособрнадзора для получения лицензии

Об этом говорится на сайте вуза.

Лицензию университета аннулировали весной прошлого года после серии внеплановых проверок. Тогда в вузе приостановили приемную кампанию. Тогда же комитет имущественных отношений Петербурга разорвал с университетом договор аренды. С тех пор Европейский университет пытался получить лицензию несколько раз, но постоянно сталкивался с отказами.