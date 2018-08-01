В Ярославле задержали еще четверых подозреваемых по делу о пытках в колонии
Об этом сообщает сайт «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу областного суда. Ранее по делу об избиении в этой колонии заключенного Евгения Макарова задержали 8 человек. Семерых арестовали, еще одного отправили под домашний арест. Всего, по словам правозащитников, в избиении участвовали 18 человек.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
andy66 01 августа 2018 | 19:39
а есть хоть один сотрудник колонии, который никого не пытал?
kottigr1 01 августа 2018 | 19:41
andy66: Хотелось бы надеяться, что хотя бы в бухгалтерию в систему ФСИН не принимают садистов.. Хотя...
orein51 01 августа 2018 | 20:17
кто-то писал, что это были вбросы годовой свежести в связи с пенсиями...
sasass 01 августа 2018 | 20:36
Как ,интересно .целое кодло разбойников оказались в исправительном заведении...