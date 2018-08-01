В Ярославле задержали еще четверых подозреваемых по делу о пытках в колонии

Об этом сообщает сайт «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу областного суда. Ранее по делу об избиении в этой колонии заключенного Евгения Макарова задержали 8 человек. Семерых арестовали, еще одного отправили под домашний арест. Всего, по словам правозащитников, в избиении участвовали 18 человек.