Тверской суд Москвы до 5-го ноября оставил в СИЗО совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых

На этот же срок продлен арест экс-директору входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артуру Максидову. Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества, хищениях и растрате. Максидову инкриминируют участие в преступном сообществе и мошенничество. Никто из обвиняемых вину не признаёт, — отмечает агентство «Интерфакс».