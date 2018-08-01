Тверской суд Москвы до 5-го ноября оставил в СИЗО совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых
На этот же срок продлен арест экс-директору входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артуру Максидову. Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества, хищениях и растрате. Максидову инкриминируют участие в преступном сообществе и мошенничество. Никто из обвиняемых вину не признаёт, — отмечает агентство «Интерфакс».
Комментарии1
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tks 01 августа 2018 | 19:59
Пока с Сеченым не рассчитаются так, как ему хотелось, будут гарантированно сидеть.