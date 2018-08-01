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19:30, 01 августа 2018

Российские федеральные каналы не упомянули о частной военной компании Вагнера в сюжетах о россиянах, погибших в ЦАР

Российские федеральные каналы не упомянули о частной военной компании Вагнера в сюжетах о россиянах, погибших в Центральноафриканской республике. На это обратил внимание телеканал «Дождь». Он также отмечает, что НТВ оказался единственным центральным каналом, который начинал выпуски новостей с сообщений о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По данным «Центра управления расследованиями», они снимали в Центральноафриканской республике документальный фильм о работе ЧВК Вагнера.

Комментарии

31

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kamen_12 01 августа 2018 | 19:37

Не упоминули, потому что не знали. Это Ходорковский про Вагнера поёт, на самом деле чего они там делали, не понятно.

kottigr1 01 августа 2018 | 19:39

kamen_12: Российские СМИ не проронили ни слова даже тогда, когда пиндосы "зажарили" батальон вагнеровцев у берегов Евфрата.. Зачем тратить буквы на ИХТАМНЕТ ? .. Это ведь расходное путинское "мясцо" которого в России ещё на 100 лет вперед припасено..

kamen_12 01 августа 2018 | 19:40

kottigr1: А ты откуда это знаешь, коль ни слова не проронили?

kottigr1 01 августа 2018 | 19:43

kamen_12: Помимо российских СМИ существует ещё целая уйма других .. Вы разве об этом не догадывались ?

kokeshi 01 августа 2018 | 20:35

kottigr1: а камены 12 , 13, 100 и прочие номерные тролли только методички читаютю

nikmart001 01 августа 2018 | 19:44

kottigr1: Ну а что делали пиндосские частные военные компании у берегов Евфрата? Ведь официально американских военных в Сирии нет, и тем не менее Трамп сказал, что он их оттуда выведет.
И к тому же самые большие группировки частных военных компаний есть у Франции, и Америки. Почему их не может быть у России?

srk2658lu 01 августа 2018 | 19:54

nikmart001: Закона о ЧВК в Расее нет. Значит и ЧВК - вне закона. Однако Кремль пользуется их услугами и даже вешает цацки их руководителям.

nikmart001 01 августа 2018 | 20:34

srk2658lu: Странно слышать от вас как гражданина России такое пренебрежительное отношении к своей стране. Но я с вами согласен , давно пора сделать как во Франции к примеру и официально признать существование частных военных компаний, а то они пока официально числятся как охранные предприятия, ну чтобы они были легальными. И будут они называться не охранными предприятиями, как сейчас, а военными компаниями. Хотя от переименования ничего не изменится, только у русофобов будет меньше возможности тыкать пальцем.

zurich_106 01 августа 2018 | 19:58

nikmart001: юр.статуса у них нет, ольгинец, да и не частное это бандформирование, оно содержится на казенные деньги, то есть за счет налогоплательщиков хотя последние об этом не знают.

nikmart001 01 августа 2018 | 20:39

zurich_106: Шурик, а кто тебе, хомячку, сказал, что у них нет юридического статуса? По документам они числятся как охранные предприятия. А значит они вполне себе легальны. Кстати если бы ты знал, именно так же числятся и американские структуры находящиеся там же, и работа у них одинаковая - охранять компании добывающие природные ресурсы.

kottigr1 01 августа 2018 | 20:12

nikmart001: Ну а что делали пиндосские частные военные компании у берегов Евфрата?
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Вас это как гражданина США волнует ? ..

drgonish 01 августа 2018 | 19:56

kamen_12:
{на самом деле чего они там делали, не понятно. ]
Ну, экстрим. Отправить в самую опасную точку мира журналистов без прикрытия, где тебя за 20 баксов кокнут без вопросов, снимать ЧВК, которая, скорее всего, этого не хочет, что бы их снимали, - это благоразумная затея МБХ. Путин виноват, не иначе. А че он не отправил их снимать ЧВК Blackwater, ноне - Academi? Если внимательно почитать, в Африке можно много, чего наснимать. Было бы желающие.

olegleon 01 августа 2018 | 20:10

drgonish: Ходорковский не дурак, чтобы против Академи выступать. да и от Госдепа можно потом неприятности получить

bigmaikl 01 августа 2018 | 19:40

А так же НЕ УПОМЯНУЛИ, ЧТО ЭТО РАССЛНЕДОВАНИЕ ХОДОРКОВСКОГО,

kamen_12 01 августа 2018 | 19:43

bigmaikl: Ходорковский хотел там рудничёк прикупить, послал чуваков на разведку и Вагнера приплёл.

drgonish 01 августа 2018 | 19:46

bigmaikl:

Они упомянут Ходорковского, не волнуйся.
Пока данных слишком мало, что бы давать развернутый комментарий в СМИ. Но, он будет. И его заметит и Дождь. И у тебя еще не неделю капс не отключится.

zztop1960 01 августа 2018 | 19:43

Скорее всего вагнеровцы их и убили , слишком много раскопали , про алмазы и связь с Кремлём

skakol 01 августа 2018 | 19:48

zztop1960:Их убил ...Бармалей ! А ведь Чуковский их предупреждал !
Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять!
В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы.
Будут вас кусать, бить и обижать, не ходите, дети, в Африку гулять.
В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей!

(комментарий скрыт)

srk2658lu 01 августа 2018 | 19:51

Не упомянули, значит хотят спрятать эту тему из убийства журналистов.
Их, наверняка вели ФСБ и ЧВК Вагнера.
Воспользовались ситуацией и грохнули...

snikkersnepper 01 августа 2018 | 19:54

И снова можно только удивиться тому удивлению, с которым шиза встречает любого, кто не участвует в устроенной ею истерике. Реально какой-то сюр - они не сопереживают такому уютному манямирку в наших головах. Как они посмели! Интересно, а белых единорогов российские федеральные каналы упомянули? Нет? Уж нет ли в этом какого-то тайного заговора? Пускай CIT обязательно это дело расследует.

y3emen1 01 августа 2018 | 19:56

чем больше темнят федеральные каналы, тем яснее ситуация с "распятым мальчиком"

sergei_tn 01 августа 2018 | 19:58

Значит начальник так хотел.

ihor_syvoryj 01 августа 2018 | 19:59

В 2015-м на параде в Москве
диктор трансляции не объявил прохождение зенитно-ракетных комплексов "Бук". Дикторы поясняли прохождение всех военных машин, но при появлении в кадре "Бука" замолчали. ЗРК проехали без объявления. Перед ними объявили "Панцирь-С", после них - ЗРК "Триумф".

"После "панцирей" на площади зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", - сказал диктор.
Совпадение? Не думаю!

mozhem_povtorit 01 августа 2018 | 20:00

Да скорее всего муслики их и шлепнули, не тронув водителя-негра. И не помог Джемалю его обрез)))

max3446 01 августа 2018 | 20:03

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг убитых в Африке в ночь на 31 июля российских журналистах.

«Слушаю и читаю эту околесицу относительно «расследований» по ЧВК в ЦАР.

Господа, прежде чем начинать ваши увеселительно-развлекательные программы и писать чудовищно непрофессиональные посты, хотя бы потрудитесь почитать сайт МИД.

Никакой сенсации в наличии российских инструкторов в ЦАР нет, никто ничего не скрывал.

Ещё в марте был опубликован ответ заместителя официального представителя МИД на тему работы российских военных и гражданских инструкторов в ЦАР.

Работу инструкторов снимали зарубежные съемочные группы. Они просто сообщали о желании сделать репортаж властям ЦАР и те предоставляли такую возможность.

Убитые российские журналисты, исходя из места обнаружения тел, двигались совсем не туда, где работают инструкторы. Мало того, исходя из полученной от местной стороны информации, они игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, которую контролируют местные правоохранительные органы.

Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи — вопрос открытый.

Но у меня такое впечатление, что в этой информационной вакханалии, которую устраивают, правда опять уйдёт на десятый план.

gregor 01 августа 2018 | 20:08

Российские федеральные каналы не упомянули о частной военной компании Вагнера в сюжетах о россиянах, погибших в ЦАР
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Это признание о факте присутствия убийц пригоженских в ЦАРе , о которых и хотели расследовать журналисты ,которых убили выродки .

mikr 01 августа 2018 | 20:10

Зато упомянули о том, что журналистов послал практически на верную погибель лучший друг Эха Москвы и помилованный преступник Ходорковский. Поэтому в ближайшее время можно ожидать очередного "хайли лайкли" о том, что несчастных журналистов убвал лично Путин из мести Ходорковскому.

ems1 01 августа 2018 | 20:18

Охран Джемаль, к и его папаша, были представителями пятой колонны.

piterjanis 01 августа 2018 | 20:21

Недавно по ТВЦ рассказывали

fanisos 01 августа 2018 | 20:24

телеканалу дождь надо обратить внимание, что эти журналисты ехали в ЦАР как туристы???? деньги ходор экономит????

kaplan911 01 августа 2018 | 20:39

Первый признак того, что кремляди руку приложили.

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