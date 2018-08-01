Российские федеральные каналы не упомянули о частной военной компании Вагнера в сюжетах о россиянах, погибших в ЦАР
Российские федеральные каналы не упомянули о частной военной компании Вагнера в сюжетах о россиянах, погибших в Центральноафриканской республике. На это обратил внимание телеканал «Дождь». Он также отмечает, что НТВ оказался единственным центральным каналом, который начинал выпуски новостей с сообщений о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По данным «Центра управления расследованиями», они снимали в Центральноафриканской республике документальный фильм о работе ЧВК Вагнера.
Комментарии31
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kamen_12 01 августа 2018 | 19:37
Не упоминули, потому что не знали. Это Ходорковский про Вагнера поёт, на самом деле чего они там делали, не понятно.
kottigr1 01 августа 2018 | 19:39
kamen_12: Российские СМИ не проронили ни слова даже тогда, когда пиндосы "зажарили" батальон вагнеровцев у берегов Евфрата.. Зачем тратить буквы на ИХТАМНЕТ ? .. Это ведь расходное путинское "мясцо" которого в России ещё на 100 лет вперед припасено..
kamen_12 01 августа 2018 | 19:40
kottigr1: А ты откуда это знаешь, коль ни слова не проронили?
kottigr1 01 августа 2018 | 19:43
kamen_12: Помимо российских СМИ существует ещё целая уйма других .. Вы разве об этом не догадывались ?
kokeshi 01 августа 2018 | 20:35
kottigr1: а камены 12 , 13, 100 и прочие номерные тролли только методички читаютю
nikmart001 01 августа 2018 | 19:44
kottigr1: Ну а что делали пиндосские частные военные компании у берегов Евфрата? Ведь официально американских военных в Сирии нет, и тем не менее Трамп сказал, что он их оттуда выведет.
И к тому же самые большие группировки частных военных компаний есть у Франции, и Америки. Почему их не может быть у России?
srk2658lu 01 августа 2018 | 19:54
nikmart001: Закона о ЧВК в Расее нет. Значит и ЧВК - вне закона. Однако Кремль пользуется их услугами и даже вешает цацки их руководителям.
nikmart001 01 августа 2018 | 20:34
srk2658lu: Странно слышать от вас как гражданина России такое пренебрежительное отношении к своей стране. Но я с вами согласен , давно пора сделать как во Франции к примеру и официально признать существование частных военных компаний, а то они пока официально числятся как охранные предприятия, ну чтобы они были легальными. И будут они называться не охранными предприятиями, как сейчас, а военными компаниями. Хотя от переименования ничего не изменится, только у русофобов будет меньше возможности тыкать пальцем.
zurich_106 01 августа 2018 | 19:58
nikmart001: юр.статуса у них нет, ольгинец, да и не частное это бандформирование, оно содержится на казенные деньги, то есть за счет налогоплательщиков хотя последние об этом не знают.
nikmart001 01 августа 2018 | 20:39
zurich_106: Шурик, а кто тебе, хомячку, сказал, что у них нет юридического статуса? По документам они числятся как охранные предприятия. А значит они вполне себе легальны. Кстати если бы ты знал, именно так же числятся и американские структуры находящиеся там же, и работа у них одинаковая - охранять компании добывающие природные ресурсы.
kottigr1 01 августа 2018 | 20:12
nikmart001: Ну а что делали пиндосские частные военные компании у берегов Евфрата?
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Вас это как гражданина США волнует ? ..
drgonish 01 августа 2018 | 19:56
kamen_12:
{на самом деле чего они там делали, не понятно. ]
Ну, экстрим. Отправить в самую опасную точку мира журналистов без прикрытия, где тебя за 20 баксов кокнут без вопросов, снимать ЧВК, которая, скорее всего, этого не хочет, что бы их снимали, - это благоразумная затея МБХ. Путин виноват, не иначе. А че он не отправил их снимать ЧВК Blackwater, ноне - Academi? Если внимательно почитать, в Африке можно много, чего наснимать. Было бы желающие.
olegleon 01 августа 2018 | 20:10
drgonish: Ходорковский не дурак, чтобы против Академи выступать. да и от Госдепа можно потом неприятности получить
bigmaikl 01 августа 2018 | 19:40
А так же НЕ УПОМЯНУЛИ, ЧТО ЭТО РАССЛНЕДОВАНИЕ ХОДОРКОВСКОГО,
kamen_12 01 августа 2018 | 19:43
bigmaikl: Ходорковский хотел там рудничёк прикупить, послал чуваков на разведку и Вагнера приплёл.
drgonish 01 августа 2018 | 19:46
bigmaikl:
Они упомянут Ходорковского, не волнуйся.
Пока данных слишком мало, что бы давать развернутый комментарий в СМИ. Но, он будет. И его заметит и Дождь. И у тебя еще не неделю капс не отключится.
zztop1960 01 августа 2018 | 19:43
Скорее всего вагнеровцы их и убили , слишком много раскопали , про алмазы и связь с Кремлём
skakol 01 августа 2018 | 19:48
zztop1960:Их убил ...Бармалей ! А ведь Чуковский их предупреждал !
Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять!
В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы.
Будут вас кусать, бить и обижать, не ходите, дети, в Африку гулять.
В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей!
srk2658lu 01 августа 2018 | 19:51
Не упомянули, значит хотят спрятать эту тему из убийства журналистов.
Их, наверняка вели ФСБ и ЧВК Вагнера.
Воспользовались ситуацией и грохнули...
snikkersnepper 01 августа 2018 | 19:54
И снова можно только удивиться тому удивлению, с которым шиза встречает любого, кто не участвует в устроенной ею истерике. Реально какой-то сюр - они не сопереживают такому уютному манямирку в наших головах. Как они посмели! Интересно, а белых единорогов российские федеральные каналы упомянули? Нет? Уж нет ли в этом какого-то тайного заговора? Пускай CIT обязательно это дело расследует.
y3emen1 01 августа 2018 | 19:56
чем больше темнят федеральные каналы, тем яснее ситуация с "распятым мальчиком"
sergei_tn 01 августа 2018 | 19:58
Значит начальник так хотел.
ihor_syvoryj 01 августа 2018 | 19:59
В 2015-м на параде в Москве
диктор трансляции не объявил прохождение зенитно-ракетных комплексов "Бук". Дикторы поясняли прохождение всех военных машин, но при появлении в кадре "Бука" замолчали. ЗРК проехали без объявления. Перед ними объявили "Панцирь-С", после них - ЗРК "Триумф".
"После "панцирей" на площади зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", - сказал диктор.
Совпадение? Не думаю!
mozhem_povtorit 01 августа 2018 | 20:00
Да скорее всего муслики их и шлепнули, не тронув водителя-негра. И не помог Джемалю его обрез)))
max3446 01 августа 2018 | 20:03
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг убитых в Африке в ночь на 31 июля российских журналистах.
«Слушаю и читаю эту околесицу относительно «расследований» по ЧВК в ЦАР.
Господа, прежде чем начинать ваши увеселительно-развлекательные программы и писать чудовищно непрофессиональные посты, хотя бы потрудитесь почитать сайт МИД.
Никакой сенсации в наличии российских инструкторов в ЦАР нет, никто ничего не скрывал.
Ещё в марте был опубликован ответ заместителя официального представителя МИД на тему работы российских военных и гражданских инструкторов в ЦАР.
Работу инструкторов снимали зарубежные съемочные группы. Они просто сообщали о желании сделать репортаж властям ЦАР и те предоставляли такую возможность.
Убитые российские журналисты, исходя из места обнаружения тел, двигались совсем не туда, где работают инструкторы. Мало того, исходя из полученной от местной стороны информации, они игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, которую контролируют местные правоохранительные органы.
Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи — вопрос открытый.
Но у меня такое впечатление, что в этой информационной вакханалии, которую устраивают, правда опять уйдёт на десятый план.
gregor 01 августа 2018 | 20:08
Российские федеральные каналы не упомянули о частной военной компании Вагнера в сюжетах о россиянах, погибших в ЦАР
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Это признание о факте присутствия убийц пригоженских в ЦАРе , о которых и хотели расследовать журналисты ,которых убили выродки .
mikr 01 августа 2018 | 20:10
Зато упомянули о том, что журналистов послал практически на верную погибель лучший друг Эха Москвы и помилованный преступник Ходорковский. Поэтому в ближайшее время можно ожидать очередного "хайли лайкли" о том, что несчастных журналистов убвал лично Путин из мести Ходорковскому.
ems1 01 августа 2018 | 20:18
Охран Джемаль, к и его папаша, были представителями пятой колонны.
piterjanis 01 августа 2018 | 20:21
Недавно по ТВЦ рассказывали
fanisos 01 августа 2018 | 20:24
телеканалу дождь надо обратить внимание, что эти журналисты ехали в ЦАР как туристы???? деньги ходор экономит????
kaplan911 01 августа 2018 | 20:39
Первый признак того, что кремляди руку приложили.