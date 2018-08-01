Шестеро сотрудников подмосковного ГИБДД уволены после драки в баре в Павловском Посаде

В результате инцидента с их участием умер местный житель Евгений Толстов.

Под наказание, правда, более мягкое – в виде выговора, также попали командир и заместитель полка, в котором служили уволенные инспекторы ГИБДД. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка МВД. Уволенные инспекторы, как пишет ряд СМИ, избили Толстова после перепалки, произошедшей из-за разбитого стакана сотрудников ГИБДД в середине июня. По данным «Московского комсомольца», мужчина заплатил за него и извинился, однако инспекторы позвали его на улицу выяснить отношения. Очевидцы говорят, что Толстов заступился за друга, которого также в какой-то момент стали быть сотрудники ГИБДД, однако получил сильнейший удар в голову. От него у 34-летнего менеджера было проломлено основание черепа, и через 10 дней, проведенных в коме, он скончался. В больницу при этом попал и один из инспекторов, получивший сотрясение мозга и ушиб головы.

Накануне в СК сообщили, что один из сотрудников ГИБДД, участвовавших в драке, арестован, передает РИА Новости. Ему, как говорят в ведомстве, грозит до 15 лет тюрьмы.