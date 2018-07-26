Правозащитная организация «Зона права» открыла федеральную «горячую линию» для приема жалоб на пытки в колониях, полиции и ФСБ. Она будет действовать до 15-го августа, — рассказал «Эху Москвы» директор «Зоны права» Сергей Петряков.

Он добавил, что сообщения, поступившие и после 15-го августа, будут рассмотрены.