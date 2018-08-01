Российская съемочная группа, по некоторым данным, была похищена и допрошена перед убийством

Об этом сообщают центральноафриканские СМИ со ссылкой на источники. Согласно этим данным, к похищению имеет отношение мусульманская группировка «Селека». Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко похитили члены мусульманской группировки «Селека». Публикации сопровождаются фотографией двух погибших. Главный редактор «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин подтвердил интернет-изданию «Белл» подлинность снимка, и сказал, что на фото тела Расторгуева и Джемаля.

История убийства журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко обрастает новыми подробностями. Так, например, стало известно, что за день до гибели они были задержаны местной полицией за незаконную съемку. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». По некоторым данным, нападение на группу сопровождалось грабежом. Однако мотивы убийц до сих пор неизвестны.