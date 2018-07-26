Правозащитник Черкасов: Перенос рассмотрения дела Титиева в другой регион должен был рассматриваться до заседания суда

Вопрос о переносе рассмотрения дела руководителя регионального представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева в другой регион должен был рассматриваться Верховным судом Чечни до того, как началось само заседание суда по существу. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

«Сегодня в Чечне параллельно рассматривали дело Оюба Титиева в суде по существу, и решали окончательно, можно ли это дело перенести в другой регион. Вообще, этот вопрос должен был решен до того, как началось рассмотрение дела по существу. Но на сегодняшний день прошло уже третье заседание, на котором допрашивали чеченских полицейских», — сказал он.

Сегодня, по словам А.Черкасова, Коллегия Верховного суда Чечни признала законным отказ в изменении территориальной подсудности по делу Оюба Титиева, чтобы «обеспечить объективность и беспристрастность в ходе судебного следствия».

Правозащитнику О.Титиеву предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ). Наркотики были обнаружены в автомобиле О.Титиева при осмотре 9 января. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. С 11 января он находится под арестом.