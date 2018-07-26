Журналист ВВС Барабанов: Мы сделаем все для того, чтобы максимально разобраться в ситуации гибели наших коллег в ЦАР

Журналисты должны сделать все возможное, для выяснения обстоятельств гибели своих коллег в Центральноафриканской Республике. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Русской службы ВВС Илья Барабанов.

«Я не знаю, в каком формате расследование в итоге будет реализовано, мне тяжело пока оценить перспективность этого проекта, но я думаю, что мы, конечно, со своей стороны, как журналисты, как коллеги, сделаем все для того, чтобы в этой ситуации максимально разобраться», — сказал он.

И.Барабанов также отметил, что сейчас стоит продолжить дело коллег и расследовать далее деятельность ЧВК «Вагнер».

«Нельзя откладывать эту историю про ЧВК. За последние 3,5 года ЧВК «Вагнер» прогнало через Сирию порядка 6 тысяч человек, из которых около тысячи уже мертвы на данный момент и убиты. Все наши официальные силовые органы — от ФСБ, МВД, МИДа и президента РФ — все эти годы замалчивают, что в Сирии было убито несколько сотен граждан РФ. Семьям погибших затыкают рты миллионными компенсациями и угрожают всячески, чтобы они не общались с журналистами.

Журналистов, которые занимаются темой ЧВК «Вагнера», регулярно запугивают. После того, что случилось, наш профессиональный долг максимально плотно заняться этой странной структурой», — отметил журналист.

Ранее МИД РФ сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.