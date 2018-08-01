Нападающему футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федору Смолову грозит лишение водительских прав
Нападающему футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федору Смолову грозит лишение водительских прав, — пишет «Спорт Экспресс». Минувшей ночью 28-летний спортсмен попал в ДТП. В Краснодаре он разбил автомобиль своей девушки, стоимость которого оценивается минимум 9 миллионов рублей. В аварии никто не пострадал. Местные чиновники оценили ущерб почти в 60 тысяч рублей. Водитель протаранил 8 секций ограждения.
Комментарии7
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luger_max_otto 01 августа 2018 | 18:34
Ну и ладно: он же не водитель- профессионал, переживет.
cobakevich 01 августа 2018 | 19:07
luger_max_otto:
Еще купит штук пять, для блядей не жалко.
Деньги то не заработанные ...
gregor 01 августа 2018 | 18:35
ЗМС . как ни как .
yralez 01 августа 2018 | 18:39
Вычтут из карманов дебилов......пусть болеют..
skvorec58 01 августа 2018 | 18:41
Синий дурачок
vincenttt 01 августа 2018 | 18:44
Вот так закормленному гэбистской швалью узколобому выродку ногомячисту сносит крышу от полученного от своего хозяина гопника бабла..
cobakevich 01 августа 2018 | 19:03
С таким иконостасом Смолову одна дорога - на зону в Белый Лебедь, пора уже забыть про футбол после такого позора на Чемпионате Мира.