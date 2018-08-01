Нападающему футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федору Смолову грозит лишение водительских прав, — пишет «Спорт Экспресс». Минувшей ночью 28-летний спортсмен попал в ДТП. В Краснодаре он разбил автомобиль своей девушки, стоимость которого оценивается минимум 9 миллионов рублей. В аварии никто не пострадал. Местные чиновники оценили ущерб почти в 60 тысяч рублей. Водитель протаранил 8 секций ограждения.