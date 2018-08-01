Трамп потребовал от генпрокурора США прекратить расследование дела о вмешательстве России в американские выборы

Дональд Трамп потребовал от генпрокурора США Джеффа Сешнса немедленно прекратить расследование дела о вмешательстве России в американские выборы. Президент Соединенных Штатов вновь назвал это расследование «охотой на ведьм», а ответственного за него спецпрокурора Роберта Мюллера – «позором для США». Об этом Трамп написал в Твиттере.