Трамп потребовал от генпрокурора США прекратить расследование дела о вмешательстве России в американские выборы
Дональд Трамп потребовал от генпрокурора США Джеффа Сешнса немедленно прекратить расследование дела о вмешательстве России в американские выборы. Президент Соединенных Штатов вновь назвал это расследование «охотой на ведьм», а ответственного за него спецпрокурора Роберта Мюллера – «позором для США». Об этом Трамп написал в Твиттере.
Комментарии13
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yralez 01 августа 2018 | 18:37
Чует кощка, чье мясо сьела.
vezdehod 01 августа 2018 | 18:40
С каких это пор дядя Трамп поменял фамилию на Путин - это он может приказать генеральному прокурору.
ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 18:48
vezdehod: Приказывать судьям и правоохранителям можно в России, а в США свободные люди живут. Дональд отсосет.
gordy 01 августа 2018 | 19:05
Импичменту быть: это ли не давление на правосудие?
venmud 01 августа 2018 | 18:38
Трамп потребовал и прокурор показал ему конец этого дела.
edward_sakash 01 августа 2018 | 18:38
Трамп нарывается на импичмент.
oneoretwo 01 августа 2018 | 18:42
...энтот чубатый клоун после хельсинки забыл, что ТАМ - это ему не ЗДЕСЬ...
dsa_dsf 01 августа 2018 | 18:52
Донни, беги в Ростов пока при памяти
sempai 01 августа 2018 | 18:53
Неужели российские хакеры уже и до твиттера президента США добрались...Наконец-то догадались, что этот президент управляет страной через твиттер...
kanym 01 августа 2018 | 18:54
Он посидел рядом с пуйлом и заразился манией величия, но забыл, что в США демократия. Там быстро чубчик обрежут и, мне кажется, из угла выходит медленно-медленно белый писец по кличке импичмент.
chapter_2 01 августа 2018 | 18:58
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера - не «охота на ведьм» и не «позор для США», а демонстрация реального
разделения и независимости ветвей власти в США.и работы сдержек и противовесов в их отношениях.
vlabar1960 01 августа 2018 | 19:00
Дурак на импичмент нарывается.
rash 01 августа 2018 | 19:13
Однако, очко поигрывает, с чего бы.