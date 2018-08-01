Российские федеральные каналы не упомянули о частной военной компании Вагнера в сюжетах о россиянах, погибших в ЦАР
Российские федеральные каналы не упомянули о частной военной компании Вагнера в сюжетах о россиянах, погибших в Центральноафриканской республике. На это обратил внимание телеканал «Дождь». Он также отмечает, что НТВ оказался единственным центральным каналом, который начинал выпуски новостей с сообщений о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По данным «Центра управления расследованиями», они снимали в Центральноафриканской республике документальный фильм о работе ЧВК Вагнера.
Комментарии33
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tks 01 августа 2018 | 18:32
Телек.
Вор.
Шапка.
Вопрос: где горит?
romashka__ 01 августа 2018 | 18:39
Не удастся скрыть наемников Вагнера в ЦАР.
kamen_12 01 августа 2018 | 18:56
romashka__: У Захаровой бы спросили и не надо туда ехать. Охраняют тамошнего президента.
zmeelov_1 01 августа 2018 | 19:00
Джемаль, Скрипаль, хайли-лайкли.. Россия виновата. Ходор - чмо отпиндосенное отработал заказ наглосаксов.. Чтоб шарфик не получить.
gordy 01 августа 2018 | 19:03
"Российские федеральные каналы не упомянули о частной военной компании Вагнера в сюжетах о россиянах, погибших в ЦАР"
Побоялись попасть в засаду?
r88w556xl4 01 августа 2018 | 19:04
Смерть журналюг - урок на будущее всем проплаченным фабрикантам грязных пасквилей о России.
ua_bank 01 августа 2018 | 18:57
romashka__: Удалось скрыть.
bereshliberalivjamu 01 августа 2018 | 18:34
Три жарнализа погибли во имя пустых амбиции Ходора.
vezdehod 01 августа 2018 | 18:37
На то и "Кисель-ТВ" чтобы молчать. как рыбы, пока не позвонят из Кремля.
kottigr1 01 августа 2018 | 18:39
bereshliberalivjamu: Странно, что всех удивляет что россияне в составе наемников Вагнера так рвутся на свою историческую Родину.
Ведь..
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
"Черное на белом - кто-то был неправ
Я внеплановый сын африканских трав
Я танцую регги на грязном снегу
Моя тень на твоем берегу
Африка
О-е.. !
(Ляпис Трубецкой)
tks 01 августа 2018 | 18:46
kottigr1: Вагнеризация России.
skakol 01 августа 2018 | 18:47
kottigr1: Пиши исщо !) Мне как человеку женатому на Харьковчанке это улыбает ,в Харькове абсолютно нет дорог ,я не говорю уже про загород ! Кстати, в прошлом году к нам в Выборг приезжали ее родственники ,как же они охерели от дорог и уровня жизни !)))))
ura_123 01 августа 2018 | 18:51
skakol: Ты женато на патрике???
skakol 01 августа 2018 | 18:58
ura_123: Бульбазавра ,ты кого в себе увидело !?) Иди варенье из бульбы вари !)
r88w556xl4 01 августа 2018 | 19:01
kottigr1: tks: Весь бред из методичек собрал или что в загашнике осталось?
ua_bank 01 августа 2018 | 19:03
kottigr1: Все это понятно. Радует только одно - по каждому пункту в хохляндии намного хуже, чем в России. Или я в чём то ошибся?
kottigr1 01 августа 2018 | 19:13
ua_bank: Если Вы живете в РФ, то по каждому пункту вы должны грустить.. Чужие проблемы - не греют..
skakol 01 августа 2018 | 18:42
bereshliberalivjamu: Плюсую ! В их смерти виноват только ходор ,раз он их туда послал он знал их маршрут и нанял десяток макак с автоматами ! Их смерть на выгодна только ходору ,это так называемая " сакральная жертва " ,теперь он может снова визжать про "кровавый рыжим " ! Фашисты с такой вот провокацией на Польшу напали ,Гитлер может гордится своим преемником Мишей Ходорковским !
testmeter 01 августа 2018 | 18:35
Ихтамнет
yuryr 01 августа 2018 | 18:36
ИХТАМНЕТ, как нет, к сожалению, и элементарной порядочности у нынешних властей России.
timbuktu 01 августа 2018 | 18:36
это была гостайна!!!
testmeter 01 августа 2018 | 18:44
timbuktu: А военные гостайны выдавать нельзя https://tinyurl.com/ybq9xmhu
margosher 01 августа 2018 | 18:38
Истина лучше всего проявляется, когда люди говорят неправду. Ложь заметна всегда, по-любому. В итоге, мало того, что мы знаем правду, мы ещё ясно видим, что именно хотят от нас скрыть.
poluputing 01 августа 2018 | 18:48
грохнули людей либо сами ВАГИНАровцы, либо их местечковая охрана. О чём здесь говорить, только мокшанские уши прятать
ua_bank 01 августа 2018 | 19:01
poluputing: А никто ничего не прячет. Завалили 3-х идиотов, которые не позаботились о безопасности в смертельно опасном месте. А есть там ЧВК или нет, это дело исключительно правительства ЦАР.
sergo_25_26 01 августа 2018 | 18:48
На ленте написано что их пытали перед убийством. Зачем грабителям пытать своих жертв?
Приказ повара 100%.
poluputing 01 августа 2018 | 18:51
Родина достала тебя Орхан, а ты не верил Бабченко.
homa_brutt 01 августа 2018 | 18:58
"...только мокшанские уши прятать..."
"...мы ещё ясно видим, что именно хотят от нас скрыть."...
"На ленте написано..."
+Котопёс...ой, Кто-тоТигр со своими одинаковыми постами-высерами во всех ветках...
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Шествие полудурков , под девизом "Это Путин виноват".
Читаешь этот понос и не понятно,то ли поржать над убогими, то ли пожалеть...
zmeelov_1 01 августа 2018 | 19:04
homa_brutt: Лучше дать им яду, облегчить их муки
vincenttt 01 августа 2018 | 19:01
А как путинские каналы могли упомянуть о параноидальных понтах своего хозяина гэбистского гопника?!
snikkersnepper 01 августа 2018 | 19:02
Господи, поехавшая на почве "вагнеровцев" шиза вдруг С УДИВЛЕНИЕМ узнает, что где-то там - в реальном мире, еще существуют люди, но зараженные этой дебильной истерикой. Это так неожиданно. Мы же тут уже все уши прожужали этим Вагнером (в основном, естественно, грандиозной ахинеей), а они нам не подвывают. Да как же так может быть? Еще поди и фактов требуют, а не маразматичных "источников". Ясен пень - ахенты Кремля и Пригожина.
fresh_breeze 01 августа 2018 | 19:14
В прошлом у России было двое союзников (армия и флот).
В наши дни к ним добавились ВКС и ЧВК.
А вот врагов у России и в прошлом хватало. Ну, а в наши дни их стало ещё больше; "Дождь" — один из дополнивших этот список.
whiskasdetkam 01 августа 2018 | 19:14
а что поварята делали в ЦАР, вопрос остается открытым....