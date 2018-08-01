"Российские федеральные каналы не упомянули о частной военной компании Вагнера в сюжетах о россиянах, погибших в ЦАР"

Российские федеральные каналы не упомянули о частной военной компании Вагнера в сюжетах о россиянах, погибших в Центральноафриканской республике. На это обратил внимание телеканал «Дождь». Он также отмечает, что НТВ оказался единственным центральным каналом, который начинал выпуски новостей с сообщений о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По данным «Центра управления расследованиями», они снимали в Центральноафриканской республике документальный фильм о работе ЧВК Вагнера.