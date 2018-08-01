Заключенные забайкальской исправительной колонии №5 обвинили охранников в пытках

По их словам, сотрудники ФСИН избили их после поражения сборной России в матче с Хорватией на Чемпионате мира по футболу. Они были расстроены проигрышем и пьяны. Об этом сайту «Медуза» рассказали юристы, сотрудничающие с правозащитной организацией «Зона права». Они предоставили копии актов опроса заключенных. Один из пострадавших рассказал, что в издевательствах участвовали не менее 5-ти сотрудников ФСИН. Они избили несколько человек.