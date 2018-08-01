Заключенные забайкальской исправительной колонии №5 обвинили охранников в пытках
По их словам, сотрудники ФСИН избили их после поражения сборной России в матче с Хорватией на Чемпионате мира по футболу. Они были расстроены проигрышем и пьяны. Об этом сайту «Медуза» рассказали юристы, сотрудничающие с правозащитной организацией «Зона права». Они предоставили копии актов опроса заключенных. Один из пострадавших рассказал, что в издевательствах участвовали не менее 5-ти сотрудников ФСИН. Они избили несколько человек.
Комментарии6
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yralez 01 августа 2018 | 18:35
Учили родину любить......ушлепки.
osj99 01 августа 2018 | 18:44
yralez: в каком году у нас отемнили крепостное право? 1861-й, если не ошибаюсь? А на самом деле - оно существует по сей день. И вообще, детали - они важнее любых фактов, потому что их не придумаешь. Садисты расстроились проигрышем России! То есть, они реальные, настоящие патриоты
cattt 01 августа 2018 | 19:01
osj99: Ну почитаешь, из скрепоносной Рашки духовность так и прет.
nns33 01 августа 2018 | 18:43
Эти садисты---люди с травмированной психикой в детстве. Возможность избивать и унижать,это реванш за свои унижения.
poluputing 01 августа 2018 | 18:45
россиянские новости - это сплошной сюрр. Что бы почувствовать что у тебя всё в порядке надо окунуться в эти новости. Выныриваешь обновлённый и в прекрасном настроении
ac_dc 01 августа 2018 | 18:47
Мусор да еще футбольный фанат - это атас!!!!