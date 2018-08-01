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18:27, 01 августа 2018

Глава ЦИК раскритиковала решения нового председателя петербургской избирательной комиссии о введении дресс-кода

Глава центризбиркома раскритиковала решения нового председателя петербургской избирательной комиссии о введении дресс-кода. Элла Панфилова обратила внимание на то, что у ГИКа есть более важные проблемы и сообщила о грядущей проверке.

Инициатива Виктора Миненко о введении в избирательной комиссии города дресс-кода подверглась резкой критике со стороны главы ЦИКа Эллы Памфиловой. В частности, она отметила, что у горизбиркома нет начальников внутри комиссии и хватает других, более важных проблем, которые нужно решать. Памфилова сказала, что внешний вид всех членов комиссии не должен оскорблять чувства окружающих, но, при этом, отдаётся на откуп каждому человеку индивидуально. Что касается ещё одной инициативы Миненко по поводу исполнения гимна города перед каждым заседанием, глава ЦИК посоветовала решить этот вопрос голосованием всех членов комиссии. Также Памфилова сообщила, что документы, в которых изложены факты предыдущей проверки ГИКа уже переданы в Генпрокуратуру и Следственный комитет для получения должной административной и уголовной оценки. О дате внеочередных мероприятий в петербургском горизбиркоме она не сообщила.

Напомним, что Виктор Миненко был избран на пост председателя петербургской избирательной комиссии на прошлой неделе. Его кандидатуру рекомендовал Центризбирком. Предыдущий глава ГИКа Виктор Панкевич ранее покинул свой пост по собственному желанию. Случилось это после критики проведения президентских выборов.

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