Деятели кино просят президента не подписывать изменения в закон о поддержке кинематографии

Поправки могут усложнить жизнь бизнеса и вообще развитие отрасли, — сказал «Эху Москвы» председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

По его словам, если поправки примут, можно будет говорить о дискриминации, поскольку те же фильмы будут спокойно показывать по телевидению.