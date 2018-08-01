Деятели кино просят президента не подписывать изменения в закон о поддержке кинематографии
Поправки могут усложнить жизнь бизнеса и вообще развитие отрасли, — сказал «Эху Москвы» председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
По его словам, если поправки примут, можно будет говорить о дискриминации, поскольку те же фильмы будут спокойно показывать по телевидению.
Комментарии1
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ura_russians 01 августа 2018 | 18:30
Что это ещё за «деятели кино» ?
Майданутый терорист Сенцов тоже «деятель кино» ?
А Гитлер - художник?