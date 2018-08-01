Алла Пугачева и Максим Галкин, по некоторым данным, планируют получить вид на жительство в одной из европейских стран
Для этого, как утверждает издание «Дни.ру», артисты отправились сначала на Сардинию, а затем на Кипр.
Вместе с Пугачевой и Галкиным получать вид на жительство в Европеу поехали и их несовершеннолетние дети, утверждает в интервью «Дням.ру» знакомый звездной семьи. По его словам, это необходимое условие для получения документа. В то же время источник издания не назвал конкретную страну, где Пугачева и Галкин хотят оформить вид на жительство, а также с какими целями. Но он утверждает, что другой причиной, по которой они поехали в Европу, являются счета певицы, находящиеся в офшорах и европейских банках. Пугачева, по словам собеседника «Дней.ру», захотела упорядочить накопленные за много лет средства и сделать распоряжения об их наследниках. Между тем адвокат Семен Погосян в интервью журналу StarHit утверждал, что в прошлом году звездная семья приобрела недвижимость на Кипре и получила гражданство этой страны, вложив в нее не менее 2 млн евро. По законам республики этого достаточно для оформления паспорта. По словам Погосяна, он лично оформлял сделку с участием Пугачевой и Галкина.
Отметим, что для получения вида на жительство в кипрскую инфраструктуру необходимо вложить от 300 тысяч евро, при этом имея годовой доход не менее 30 тысяч.
Официально ни Алла Пугачева, ни Максим Галкин не комментировали эту информацию.
Комментарии2
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ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 18:26
Правильно. Лучше жить в свободной и цивилизованной Европе, чем в коррупционном государстве без будущего.
poluputing 01 августа 2018 | 18:37
а 86% без навыков функционального чтения и дальше пусть заходятся в вое о своём псевдовеличии и мнимом превосходстве , барахтаясь в выгребной яме