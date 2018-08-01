Еврокомиссия обещала в ближайшее время предоставить Испании финансовую помощь в размере 20 миллионов евро для урегулирования ситуации с прибывающими в эту страну марокканскими беженцами.

Деньги будут предоставлены по линии Европейского фонда помощи странам Северной Африки», сообщил журналистам неназванный источник в Еврокомиссии. Фонд был создан три года назад и должен был аккумулировать порядка трех с половиной миллиардов евро, однако его пополнение за счет стран-доноров происходит далеко не столь успешно, как ожидалось, пишет испанская Паис. Газета отмечает, что в последнее время приток иммигрантов в Испанию из Марокко сильно увеличился. По данным международных миграционных служб в настоящее время к берегам этой страны приплыли в общей сложности около 20 тысяч мигрантов, нелегально пересёкших Средиземное море. На днях более шестисот человек достигли испанской Сеуты, взяв до этого штурмом пограничные заграждения в Марокко. Паис сообщает, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел обстоятельную беседу с новым главой испанского кабинета министров Педро Санчесом и заверил его в готовности Евросоюза оказать Мадриду всю необходимую помощь.

Телефонный разговор состоялся после обмена письменными посланиями между двумя чиновниками, в которых Санчес призывал главу Еврокомиссии разблокировать имеющиеся для этого у Брюсселя финансовые ресурсы. Сегодня в Еврокомиссии подтвердили, что Юнкер обещал выделить необходимые суммы для урегулирования ситуации с мигрантами. Несколько недель назад, как сообщают испанские СМИ, Мадрид направил в Брюссель просьбу с детальным описанием ресурсов и средств, необходимых для того, чтобы поставить под контроль маршруты нелегальных беженцев в западной части Средиземноморья. Известно, что эту инициативу уже поддержали Германия и Франция. Паис обращает внимание на то, что страны северной Африки все последнее время также получали регулярную помощь от Евросоюза для решения проблем, связанных с нелегальной миграцией. Только Марокко за прошедшие 10 лет получило от Брюсселя на эти нужды порядка 100 миллионов евро.

Наблюдатели в Европе все чаще замечают, что отсутствие единого плана выхода из миграционного кризиса может привести к распаду Евросоюза.

В ФРГ русскоязычные граждане занимают второе место по численности среди лиц иностранного происхождения. Об этом свидетельствуют обнародованные накануне статистические данные.

Слухи о «мусульманском нашествии» в ФРГ сильно преувеличены. Вовсе не беженцы из арабских регионов составляют здесь основную массу «лиц с миграционным базисом». Согласно новому исследованию Федерального статистического ведомства, в 2017 году в Германии насчитывалось более 19 миллионов человек с иностранными корнями, это около одной четверти всего населения ФРГ. Среди этих людей – 2,8 миллиона турок (14% населения) и 2,6 миллиона лиц из России и Казахстана (соответственно 13%). На третьем месте – поляки (2,1 миллиона человек), на четвертом – румыны (900 тысяч человек).

Как оказалось, русскоговорящие граждане даже приближаются по численности к этническим туркам, родители которых были приглашены в качестве гастарбайтеров для восстановления страны в начале 50-х годов. Из 24 миллионов иностранцев 17% разговаривают дома на турецком языке и 15% – на русском. По-польски общаются 8 процентов жителей ФРГ, а по-арабски – лишь семь.

Количество иностранцев в 2017 году повысилось всего на 4,4%. При этом число беженцев в десять раз уменьшилось. Самой главной причиной переезда в ФРГ называется воссоединение с семьей. Более 13 миллионов человек переехали в страну сами.

Человек считается в Германии «лицом с миграционным базисом», если он сам или по меньшей мере его отец или мать родились без гражданства ФРГ. Из них уже 51% обладает германским гражданством.