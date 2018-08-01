В 2019 году в России будет введена уголовная ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП
Уже в следующем году в России будет введена уголовная ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП, повлекшие тяжкие последствия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД. Сейчас законопроект проходит внутриведомственные согласования. В настоящее время в отношении водителей, которые в момент ДТП находились в состоянии опьянения и скрылись с места, невозможно применить меры уголовной ответственности. Это связано с тем, что установить факт употребления алкоголя или наркотиков по прошествии времени невозможно. В своем недавнем постановлении Конституционный суд признал, что это противоречит основному закону.
Новый закон автоматически будет делать из граждан, покинувших место ДТП, уголовников, однако вряд ли будет распространяться на власть имущих, — сказал «Эху Москвы» автомобильный эксперт Сергей Асланян.
Поправки в закон вступят в силу до 25 апреля 2019 года.
Комментарии3
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ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 18:21
А чего раньше сопли жевали? Были заняты законами о митингах?
kottigr1 01 августа 2018 | 18:25
ukradennaya_pensiya: Странно.. До этого что мешало сажать ?
В Москве на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара Mercedes представительского класса с номерами закрепленными за Федеральной Службой Безопасности насмерть сбил сотрудника ГИБДД.После чего коллеги сбитого гаишника помогли скрутит номерные знаки с машины, пока их коллега захлебывался кровью и бился в конвульсиях..
cobakevich 01 августа 2018 | 19:15
Для неприкосновенных законы не писаны , один звонок знакомому генералу и ты на свободе.