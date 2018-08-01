Проезд на электричках для пенсионеров Москвы и Подмосковья с сегодняшнего дня бесплатный

По словам губернатора области Андрея Воробьева, это касается огромного количества людей.

Нововведения помогут разгрузить столичные дороги, — уверен мэр Москвы Сергей Собянин.

Право на бесплатный проезд также получают почетные доноры, родители детей-инвалидов, многодетные родители и опекуны детей-сирот.