Проезд на электричках для пенсионеров Москвы и Подмосковья с сегодняшнего дня бесплатный
По словам губернатора области Андрея Воробьева, это касается огромного количества людей.
Нововведения помогут разгрузить столичные дороги, — уверен мэр Москвы Сергей Собянин.
Право на бесплатный проезд также получают почетные доноры, родители детей-инвалидов, многодетные родители и опекуны детей-сирот.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 01 августа 2018 | 18:22
Это огромное количестве работает у Собянина , а Воробьев для них никак работы найти не может , кроме свалки у него ничего нет...
vinsentvangog2 01 августа 2018 | 18:28
ТОВАРИЩИ ,ГРАЖДАНЕ ... РЕБЯТА - это ХОРОШО что пенсионерам москвы с первого августа обеспечен бесплатный проезд в пригородных электричках ,ХОРОШО , но нам то ,в остальной РОССИИ почему нет этого или мы не граждане РОССИИ , чем это жители москвы лучше нас ... Я так понимаю или всем пенсионерам страны бесплатный проезд в электричках , или ни кому ... так будет СПРАВЕДЛИВО ....
vezdehod 01 августа 2018 | 18:43
Депутаты давно на самолётах летают бесплатно и то ничего.
shakhtar 01 августа 2018 | 18:43
vinsentvangog2: Приезжайте на Украину ,где все пенсионеры пользуются бесплатным проездом в пригородных поездах ( Хоть у Киеве хоть у Харькове хоть у Львове ),ну там еще у всяких трамваях тролейбусах
vata_putya 01 августа 2018 | 18:46
дают подачку пенсам, чтобы голосовали