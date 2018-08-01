В Краснодарском крае могут построить скоростную трассу более чем за 1 триллион рублей

Она может стать самой дорогой в России, — пишет газета «Ведомости».

Власти Краснодарского края подтвердили, что выступают за строительство дороги, а в Минтрансе назвали проект нецелесообразным и крайне сложным с технической точки зрения.



Нет острой необходимости вкладывать такие огромные деньги в строительство трассы Сочи-Джубга, — сказал «Эху Москвы» научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Николай Залесский.

Напомним, Росавтодор предлагает построить на месте серпантина Джубга-Сочи четырехполосную трассу длиной 120 километров. Дорога может обойтись более чем в 1 триллион рублей.