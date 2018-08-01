В Краснодарском крае могут построить скоростную трассу более чем за 1 триллион рублей
Она может стать самой дорогой в России, — пишет газета «Ведомости».
Власти Краснодарского края подтвердили, что выступают за строительство дороги, а в Минтрансе назвали проект нецелесообразным и крайне сложным с технической точки зрения.
Нет острой необходимости вкладывать такие огромные деньги в строительство трассы Сочи-Джубга, — сказал «Эху Москвы» научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Николай Залесский.
Напомним, Росавтодор предлагает построить на месте серпантина Джубга-Сочи четырехполосную трассу длиной 120 километров. Дорога может обойтись более чем в 1 триллион рублей.
Комментарии18
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ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 18:16
" Ну а хули? Вы ж скот. Терпеть ваша судьба" В.В. Тупин
djuga 01 августа 2018 | 18:20
ukradennaya_pensiya: Терпеть ваша судьба
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Кто бы сомневался в том, что краснодарские власти за?
Интересно, а жители Сибири, ждущие моста через Енисей испокон века или жители Якутии, где дорог просто нет - они тоже с воодушевлением поддерживают эту идею?
ura_russians 01 августа 2018 | 18:33
ukradennaya_pensiya:
в России обсуждают строить ли дорогу за триллион, а в Бандеростане ждут торжественное открытие очередного дорожного знака президентом.
:)))))
eduard1958 01 августа 2018 | 18:33
ukradennaya_pensiya: Неправда! Не говорил он "Ну а хули?".В остальном - верно.
kottigr1 01 августа 2018 | 18:20
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
"Черное на белом - кто-то был неправ
Я внеплановый сын африканских трав
Я танцую регги на грязном снегу
Моя тень на твоем берегу
Африка
О-е.. !
(Ляпис Трубецкой)
ura_russians 01 августа 2018 | 18:40
kottigr1: По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин
—-
а Бандеростан где?
kottigr1 01 августа 2018 | 18:41
ura_russians: а Бандеростан где?
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В Вашем воспаленном мозгу ?
ura_russians 01 августа 2018 | 18:57
в России обсуждают строить ли дорогу за триллион, а в Бандеростане ждут торжественное открытие очередного дорожного знака президентом.
:)))))
kottigr1 01 августа 2018 | 19:15
ura_russians: Вам нужно всем этим поделиться со своим психотерапевтом по месту Вашей прописки.. Он оценит.
eternity88 01 августа 2018 | 18:21
В слове "дорога" пора бы уже менять ударение. "Дорога́" гораздо точнее отражает смысл и содержание "составной части транспортной инфраструктуры" в современной России -
eduard1958 01 августа 2018 | 18:25
За 1.000.000.000.000 будет сложно построить,придется экономить на всем.Просите больше.У российских пенсов денег как грязи.Скинутся и даже не заметят.
ura_russians 01 августа 2018 | 18:43
eduard1958: Просите больше.У российских пенсов денег как грязи
—-
Где в тексте вы увидели слова «пенсионеры», «просить» или «нехватка денег на строительство» ????
Россия - это не нищий Бандеростан, где Презик открывает новый дорожный знак.
:)))
eduard1958 01 августа 2018 | 18:49
ura_russians: ura_russians: ura_russians: Юра! Ты бы хоть книжку какую-нибудь прочитал,а то так и останешься дебилом.Впрочем,в твоем случае одной книги мало...Родители сильно пили?
hz6691 01 августа 2018 | 18:27
И каждый российский пенсионер сможет прокатиться с ветерком по "лазурному берегу" на своем мерседесе.
ura_russians 01 августа 2018 | 19:01
hz6691: И каждый российский пенсионер сможет прокатиться с ветерком по "лазурному берегу" на своем мерседесе.
—-
Если НЕ каждый, то строить не надо, по твоему?
весь ли бандеростан пользуется дорожным знаком, который торжественно открыл Поросенко?
:)))))
nns33 01 августа 2018 | 18:27
То,что построят самую дорогую, это точно. Лучше б научились строить самые качественные.
eduard1958 01 августа 2018 | 18:38
nns33: Что за юношеский максимализм? Не все сразу.Россия - щедрая душа!
venmud 01 августа 2018 | 18:32
Наконец, нашли, на что потратить деньги - на конец.