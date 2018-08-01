В следственном изоляторе во Владимирской области обнаружили камеру для пыток...

Это выяснилось в ходе проверки, которую прокуратура проводила по делу об убийстве в СИЗО в начале прошлого года.

В одной из камер следственного изолятора номер 1 в течение длительного времени незаконно содержались заключенные. Их руководство СИЗО использовало, чтобы выбивать признательные показания из арестованных. Заключенные применяли к ним физическое и психологическое насилие, тем самым склоняя их к самооговору. Преступления сотрудников изолятора вскрылись во время расследования убийства в СИЗО, совершенного в начале февраля прошлого года. Тогда в камеру для пыток поместили осужденного. По информации СМИ, речь идет об участнике банды так называемых «черных риелторов» Джафаре Мирзоеве. В камере его связали и избили. На следующий день, когда мужчину развязали, он набросился на своего обидчика, нанес сокамернику травмы шариковой ручкой и лезвием одноразовой бритвы, после чего задушил его простыней. Следствие считает, что причиной нападения послужили систематические нарушения закона должностными лицами владимирского УФСИН. В сообщении местной прокуратуры отмечается, что на администрацию СИЗО поступало много жалоб от заключенных. В отношении шести сотрудников УФСИН и двух осужденных провели проверки, допросили более 20 свидетелей. Возбуждено несколько уголовных дел.

Напомним, что за последний месяц появилось несколько сообщений о пытках в местах заключения на территории России. Так в середине июля была опубликована видеозапись избиения осужденного в Ярославской колонии в прошлом году. А через несколько дней стало известно, что в Брянской области из-за пыток погиб заключенный.