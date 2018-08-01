В следственном изоляторе во Владимирской области обнаружили камеру для пыток
Это выяснилось в ходе проверки, которую прокуратура проводила по делу об убийстве в СИЗО в начале прошлого года.
В одной из камер следственного изолятора номер 1 в течение длительного времени незаконно содержались заключенные. Их руководство СИЗО использовало, чтобы выбивать признательные показания из арестованных. Заключенные применяли к ним физическое и психологическое насилие, тем самым склоняя их к самооговору. Преступления сотрудников изолятора вскрылись во время расследования убийства в СИЗО, совершенного в начале февраля прошлого года. Тогда в камеру для пыток поместили осужденного. По информации СМИ, речь идет об участнике банды так называемых «черных риелторов» Джафаре Мирзоеве. В камере его связали и избили. На следующий день, когда мужчину развязали, он набросился на своего обидчика, нанес сокамернику травмы шариковой ручкой и лезвием одноразовой бритвы, после чего задушил его простыней. Следствие считает, что причиной нападения послужили систематические нарушения закона должностными лицами владимирского УФСИН. В сообщении местной прокуратуры отмечается, что на администрацию СИЗО поступало много жалоб от заключенных. В отношении шести сотрудников УФСИН и двух осужденных провели проверки, допросили более 20 свидетелей. Возбуждено несколько уголовных дел.
Напомним, что за последний месяц появилось несколько сообщений о пытках в местах заключения на территории России. Так в середине июля была опубликована видеозапись избиения осужденного в Ярославской колонии в прошлом году. А через несколько дней стало известно, что в Брянской области из-за пыток погиб заключенный.
Комментарии7
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ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 18:14
О, дедушки-прадедушки фашистов-немцев прогнали. Немцы ушли, а фашизм остался. Видимо, пытать людей - это такая особая нравственность и духовность великой России. Да, портянки?
patrikk_1 01 августа 2018 | 18:21
В следственном изоляторе во Владимирской области обнаружили камеру для пыток...
Тайная дверь за старинным холстом, с нарисованным на нём очаге?
kukrynx 01 августа 2018 | 18:31
patrikk_1: Пригожинский буратино?
poluputing 01 августа 2018 | 18:40
kukrynx: Буратино - деревянный и благородный, а патруся это- чугунина без совести и чести
kanym 01 августа 2018 | 19:02
kukrynx: Он просто долбодятел-говноед, это такая выведенная пригожиным порода.
sasass 01 августа 2018 | 18:28
Удивляться тут нечего и в самом Кремле они есть еще с времен Ивана Грозного и возможно является самим дорогим экспонатом...
poluputing 01 августа 2018 | 18:32
о, средневековье, пытошные, рязанские казаки, 25% без навыков функционального чтения - скрепы одной цепи.