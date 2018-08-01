В Подмосковье после драки со смертельным исходов уволили 6 сотрудников ГИБДД

Они участвовали в потасовке в городе Павловский Посад. Как пишет РИА Новости, конфликт произошел между полицейскими и посетителями бара. В итоге один из сотрудников полиции оказался в больнице с ушибами и сотрясением мозга, а его оппонент впал в кому и скончался, не приходя в сознание. Как отмечает «Новая газета», поводом для конфликта стал разбитый стакан – посетитель отказался возместить ущерб.