В Подмосковье после драки со смертельным исходов уволили 6 сотрудников ГИБДД
Они участвовали в потасовке в городе Павловский Посад. Как пишет РИА Новости, конфликт произошел между полицейскими и посетителями бара. В итоге один из сотрудников полиции оказался в больнице с ушибами и сотрясением мозга, а его оппонент впал в кому и скончался, не приходя в сознание. Как отмечает «Новая газета», поводом для конфликта стал разбитый стакан – посетитель отказался возместить ущерб.
Комментарии4
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slawa1940 01 августа 2018 | 17:37
Какой кошмар! Русь,куда несёшься ты,в тартары?
koltak76_ 01 августа 2018 | 17:39
Водка на Руси, это святое, самая настоящая скрепа.
Поэтому она продается везде и совсем недорого.
Русский Иван не должен выходить из кумара, а то, не дай бог,
еще думать вздумает.
piterjanis 01 августа 2018 | 17:44
koltak76_: Х на всё на это и в небо по трубе(с)
seryj_wolk 01 августа 2018 | 17:44
Варвары, дикое скопище пьяниц! Так высказался русский поэт Некрасов.