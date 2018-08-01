Обвиняемый в госизмене сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев передавал секретные данные с помощью электронных писем
Так считает следствие. Об этом рассказал источник агентства ТАСС.
74-летний Виктор Кудрявцев был арестован в июле. В Лефортово" его обнаружили правозащитники. Позже они выяснили, что Кудрявцев является не единственным фигурантом дела.
Комментарии6
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andrang2 01 августа 2018 | 17:35
КГБ здесь точно ни причем.
patrikk_1 01 августа 2018 | 17:40
Обвиняемый в госизмене сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев передавал секретные данные с помощью электронных писем...
Прямо как Хиллари Клинтон.
pro_hanov 01 августа 2018 | 17:38
Мейлы через интернет слал, вражина. Давно пора этот интернет запретить, а письма перед отправкой носить в компетентные органы на проверку и согласование.
portage2 01 августа 2018 | 17:42
... А "электронные письма" прикреплял к лапкам почтовых голубей.
moisha_sekilman 01 августа 2018 | 17:43
Сейчас он шлёт письма всевышнему, чтобы его мздоимца и проститутку не подвешали за яйца в камере.
consts 01 августа 2018 | 17:44
И на всякий случай прилагал номер и серию паспорта, домашний адрес и ключи от квартиры где деньги лежат.