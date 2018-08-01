Съемочная группа из России за день до гибели в ЦАР была задержана местной полицией за незаконную съемку

Съемочная группа из России за день до гибели в Центральноафриканской республике была задержана местной полицией за незаконную съемку. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на коллегу погибшего режиссера Александра Расторгуева Сусанну Баранжиеву, с которой он держал связь, находясь в Африке. 30-е июля, когда погибли россияне, должно было стать основным днем съемок. По данным «Центра управления расследованиями», журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко готовили фильм о наемниках из частной военной компании Вагнера, которые, по данным ряда источников, работают в Центральноафриканской республике.