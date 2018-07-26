Правозащитник Петряков: Правозащитники открыли «горячую линию» по пыткам в учреждениях МВД и ФСИН

Правозащитники открыли федеральную «горячую линию» по пыткам в учреждениях МВД и ФСИН, куда уже поступило около десятка звонков. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель правозащитного проекта «Зона Права» Сергей Петряков.

«Сегодня стартовала «горячая линия», к нам уже поступило около десятка звонков. Некоторые из них не относятся к предмету «линии». В основном пока часть звонков была связана с необоснованным применением насилия сотрудниками полиции. Нет ни одного звонка из колоний, по понятным причинам», — сказал он.

По словам С.Петрякова на «горячую линию», которая будет работать с 1 по 15 августа, можно будет сообщить о фактах пыток и избиений в системах МВД, ФСБ, ФСИН и других правоохранительных органах.

«На волне общественного резонанса, который получила история с пытками заключенных сотрудниками ФСИН, мы надеемся собрать как можно больше сообщений о пытках, чтобы оказать помощь и проконсультировать пострадавших. Наши юристы при отсутствии поданных заявлений о преступлениях, будут самостоятельно их готовить, подавать в следственные управления по субъектам там, где есть основания полагать причастность должностных лиц к совершению преступлений. А по остальным фактам, если нарушения малозначительные, либо нет достоверной информации у заявителя о причастности полицейских или сотрудников ФСИН, мы такие обращения будем переадресовывать в прокуратуру с тем, чтобы они проводили свою собственную проверку», — сказал он.