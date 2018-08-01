В России появится железнодорожный лоукостер

«Федеральная пассажирская компания» планирует выделить для этого старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов.

Стоимость проезда в них будет ниже, чем в других поездах. Всего будет введено несколько классов обслуживания, в том числе «бизнес» и «комфорт», — сообщает РИА Новости.