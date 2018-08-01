В России появится железнодорожный лоукостер
«Федеральная пассажирская компания» планирует выделить для этого старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов.
Стоимость проезда в них будет ниже, чем в других поездах. Всего будет введено несколько классов обслуживания, в том числе «бизнес» и «комфорт», — сообщает РИА Новости.
Комментарии16
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tks 01 августа 2018 | 17:08
[:|•|•|старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов|•|•|:]
Скотовозы что ли?
tv_victim 01 августа 2018 | 17:12
tks: "Столыпинские"....
pmasel 01 августа 2018 | 17:22
tv_victim: Это такой способ повысить цены на билеты. В среднем то будет все как ФАС разрешил. Заодно простаивающие "теплушки" можно будет использовать. Поголовье рогатого скота снизилось, будут возить нерогатый.
tv_victim 01 августа 2018 | 17:29
pmasel: Блин блинский! Двадцать лет назад я ездил в "теплушке", будучи в составе выездного караула.... Всем, кто хочет оценить этот трэш, рекомендую набрать в поисковике запрос "выездной караул, фото"..... И УЖАСНУТЬСЯ!!!!!!
physik 01 августа 2018 | 17:09
Странно, я был убежден, что этот лоукостер давно существует. Только без уменьшения стоимости проезда.
И без кондиционеров и без биотуалетов.
meteor1908 01 августа 2018 | 17:15
physik: я таким регулярно езжу. Прикольно, что в составе есть и плацкарт с кондиционером и биотуалетом, но цена билетов одинаковая. Никогда не угадаешь, в какой вагон попадёшь. Так что не понятно, в чём новость.
tv_victim 01 августа 2018 | 17:19
meteor1908: Йа ваще не понимэ, нафиг ехать на паравозе, если есть авто? Авто- лучшее средство передвиения на расстояние до 1000 км! Свыше тысячи км - самольот! Железнодорожные повозки - просто пережиток прошлого!
kindman_a 01 августа 2018 | 17:09
Как говаривал гражданин Якунин из РЖД - "Я, типа, не представляю, как можно ездить в плацкарте - это стриптиз прям какой-то!"
Теперь, короче, появятся передвижные сортиры-душегубки, выполненные в дизайне вагонов РЖД. :-)))
koshkaedu 01 августа 2018 | 17:34
kindman_a: На очереди - такси-лоукостеры.
a_111111 01 августа 2018 | 17:12
Этот хлам будет ездить?
tv_victim 01 августа 2018 | 17:14
a_111111:
" Гранаты: противопехотные осколочные. Дают осечки, примерно, 50 на 50"
"Брат-2". Паскудный фильмишко.
vladimir1967 01 августа 2018 | 17:19
Родсвенникам будут продавать билеты на разные поезда?
timber_head 01 августа 2018 | 17:19
Позавчера только ехал из Питера в вагоне, который является практически моим ровесником. причем, за полную стоимость. И что, РЖД вдруг станет продавать билеты в такие вагоны дешевле? "Не верю!". Представляю себе вагоны этих "лаукостеров". Столыпинские теплушки, небось, выделят.
chubazzl 01 августа 2018 | 17:25
для либеральных панков самое то
koshkaedu 01 августа 2018 | 17:30
Хватайте в аптеках и магазинах памперсы, если успеете.
yakutt86 01 августа 2018 | 17:32
Нормально так.