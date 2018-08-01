Для пенсионеров Москвы и Подмосковья с сегодняшнего дня начал действовать бесплатный проезд на электричках
По мнению мэра Сергея Собянина, это может помочь разгрузить столичные дороги.
В свою очередь, губернатор Андрей Воробьев сказал, что на железнодорожных станциях сейчас выделены сотрудники, которые консультируют пенсионеров и помогают перекодировать социальные карты для бесплатного проезда.
Комментарии8
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kindman_a 01 августа 2018 | 17:06
А для остальной части Российской Федерации чё же?
А вот чё: "Без кондиционеров и биотуалетов: РЖД вводит составы-лоукостеры. Старые железнодорожные вагоны без кондиционеров и биотуалетов будут использоваться РЖД для перевозки пассажиров по самым экономным ценам. "Речь идет о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением", — сообщил РИА Новости представитель "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
drgonish 01 августа 2018 | 17:33
kindman_a:
[А для остальной части Российской Федерации чё же? ]
А какое отношение остальная Россия имеет к столичным дорогам?
В городах остальной России есть свои меры.
timber_head 01 августа 2018 | 17:17
Оставляю социальную сторону вопроса в стороне - рад за пенсионеров. Но вот "разгрузить дороги"... Т.е., забив электрички пенсионерами, получившими право бесплатного проезда, Собянин считает что поспособствует тому, что и те кто ездит на работу на машине, поедут на этих же электричках? Пенсионеры вряд ли дают большое добавление к трафику, особенно в часы пик, однако. Большинство из них и так на электричках ездит - бензин нынче дорог. Собянин вправду дурак или притворяется?
danko1 01 августа 2018 | 17:42
timber_head: Ну не может же он напрямую сказать, что это подкуп избирателей.
om7 01 августа 2018 | 17:23
Это всё "белый шум" на фоне увеличения пенсионного возраста. Пипл видит слова "пенсионеры", "бесплатный проезд" и немного успокаивается (как думают инициаторы "акции щедрости").
nehoroshiy 01 августа 2018 | 17:30
om7: А перед выборами- это просто невероятное совпадение.
zztop1960 01 августа 2018 | 17:38
Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте почти на всей территории страны. В 11 из 15 регионов с начала июля пассажиры могут бесплатно пользоваться автобусами. В Таллине общественный транспорт стал бесплатным еще в 2013 году
radionews 01 августа 2018 | 17:39
А чо, мацква с падмацковьем уже стала отдельным государством? Чо, рейхсферендум на эту тему был? И сколько мацква с падмацковьем выплатила остальным регионам рахи за своё отделение?