Для пенсионеров Москвы и Подмосковья с сегодняшнего дня начал действовать бесплатный проезд на электричках

По мнению мэра Сергея Собянина, это может помочь разгрузить столичные дороги.

В свою очередь, губернатор Андрей Воробьев сказал, что на железнодорожных станциях сейчас выделены сотрудники, которые консультируют пенсионеров и помогают перекодировать социальные карты для бесплатного проезда.