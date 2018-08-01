Столичные власти отказались согласовать акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова
Чиновники не согласились ни с одним из четырех предложенных мест, — рассказал «Эху Москвы» представитель инициативной группы Алексей Медведев.
Олег Сенцов, осужденный по обвинению в подготовке терактов в Крыму, с 14-го мая держит голодовку, требуя освободить из российских тюрем украинских политзаключенных.
Комментарии10
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noxepy_7_40_ 01 августа 2018 | 17:06
Варвары! Эдак они пожалуй ещё памятную табличку в честь Шамиля Басаева не разрешат остановить! Пора валить из этой страны!
astet 01 августа 2018 | 17:10
noxepy_7_40_: ну, вот и ответ на вопрос,
зачем москвичам нужен мэр Собянин!!!
Запрещать Конституцию РФ и пороть нагайками!
Москвичи,
голосуем за Собянина,
голосуем за нагайки?
kottigr1 01 августа 2018 | 17:13
noxepy_7_40_: Рейхканцелярия Фюрера целиком согласна с решением суда-трибунала Четвертого Рейха.. Это все равно как в Берлине 1943-го разрешить акцию в поддержку украинского партизана Ковпака..
tv_victim 01 августа 2018 | 17:10
Пусть еще полгода поголодает, симулянт! Позорище. Но для укрохероев это норм!
banyi3 01 августа 2018 | 17:14
У меня рядом с дачей растёт столетний дуб, я его детства помню. Интересно кто раньше засохнет - дуб или сенцов?
kottigr1 01 августа 2018 | 17:16
banyi3: Надеюсь что Сенцов ещё простудится на Ваших похоронах, когда Вас в гробу из столетнего дуба будут хоронить..
noxepy_7_40_ 01 августа 2018 | 17:20
kottigr1: Вы забыли добавить "Я твою маму шаталь!!!!"
kottigr1 01 августа 2018 | 17:24
noxepy_7_40_: Понятия не имею что там добавляют в Вашем горном ауле..
tv_victim 01 августа 2018 | 17:26
kottigr1: Да кто бы сомневался! Жрать сало под одеялом укрохерои горазды!
kottigr1 01 августа 2018 | 17:29
tv_victim: Кто Вас заставляет жрать сало под одеялом.. !!?