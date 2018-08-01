Столичные власти отказались согласовать акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова

Чиновники не согласились ни с одним из четырех предложенных мест, — рассказал «Эху Москвы» представитель инициативной группы Алексей Медведев.

Олег Сенцов, осужденный по обвинению в подготовке терактов в Крыму, с 14-го мая держит голодовку, требуя освободить из российских тюрем украинских политзаключенных.