МИД: Водитель погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов не был связан с миссией ООН

Об этом сообщили в МИДе.

В ООН пообещали «официально дезавуировать» информацию о предоставленных трем погибшим журналистам водителе и автомобиле, рассказала «Дождю» официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, представители организации сами позвонили для того, чтобы опровергнуть эту информацию. При этом ранее глава Центра управления расследований Андрей Коняхин говорил, что именно миссия ООН в ЦАР предоставила водителя журналисту Орхану Джемалю, режиссеру Александру Расторгуеву и оператору Кириллу Радченко. В то же время в интервью «Интерфаксу» он сказал, что у него есть вопросы из-за того, что водитель выжил во время нападения, а остальные пассажиры погибли. Ранее в Центре управления расследованиями также говорили, что погибшие Джемаль, Расторгуев и Радченко работали над расследованием о наемниках из ЧВК Вагнера. Между тем Захарова в своем Facebook написала, что в ЦАР работают военные и гражданские инструкторы из России. Никакой сенсации, по словам представителя МИДа, в этом нет.

Напомним, по информации местного радио «Ндеке Лука» российская съемочная группа была расстреляна в понедельник вечером. Власти ЦАР считают, что к нападению причастны 10 боевиков мусульманской террористической группировки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказать убийц россиян в Центральноафриканской республике по законам военного времени. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, также надо строго спрашивать с тех, кто организовал поездку Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко по туристическим визам, зная, что подвергает жизнь людей опасности.