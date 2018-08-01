Программный директор: Закрытие передачи Парина связано с соблюдением «законодательства и лицензионного правила»

Закрытие авторской передачи театроведа и музыкального критика Олега Парина «И музыка, и слово» на радиостанции «Орфей» связано с соблюдением «законодательства и лицензионного правила». Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» программный директор радиостанции «Орфей» Евгений Кобылянский.

«Это, во-первых, решение руководства Российского государственного музыкального телерадиоцентра. Во-вторых, связано с тем, что там было нарушение в программе, которое касается нашей лицензии. Прежде чем, это решение было принято, юристы проанализировали расшифрованный текст программы на соответствие письменным жалобам аудитории. После этого юристы дали заключение, под какие конкретно статьи закона попадает та часть программы. Здесь вопрос соблюдения законодательства и лицензионного правила. Никакой политики, никаких личных неприязней нет», — сказал он.

Е.Кобылянский также добавил, что закрытие программы никак «не умаляет достоинств» А.Парина, как специалиста и как «человека, глубоко знающего предмет музыкально-театрального искусства».

«У меня с Париным в ходе работы установились абсолютно нормальные взаимоотношения, ровные и профессиональные. Поэтому те моменты, которые мне казались спорными, мы с ним обсуждали в ходе обычных профессиональных обсуждений и находили консенсус», — отметил он.



Однако в данном случае, подчеркнул Е.Кобылянский, «лицензия вещания канала предусматривала возрастное ограничение 0+". «Какие бы там ни были волшебные постановки, но рассказывать в эфире о подробностях некоторых сцен совершенно ни к чему. Здесь нет никаких ни политических подтекстов, ни еще чего-то», — подчеркнул он.

Е.Кобылянский отметил, что сетка вещания радиостанции меняется, однако до этого инцидента исключать передачу А.Парина из эфира никто не планировал.