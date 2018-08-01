В Москве из Булгаковского дома украли кота Бегемота
Музей обратился в полицию. Сотрудники отмечают, что кот живет в доме-музее с 2005-го года и является штатным сотрудником. Сегодня из здания на Большой Садовой, 10 его унесла неизвестная женщина.
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Музей обратился в полицию. Сотрудники отмечают, что кот живет в доме-музее с 2005-го года и является штатным сотрудником. Сегодня из здания на Большой Садовой, 10 его унесла неизвестная женщина.
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Комментарии7
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wrongway1 01 августа 2018 | 16:44
РПЦ окрестит
johio 01 августа 2018 | 17:24
wrongway1: Пожалели бы старое животное - 14 лет ему уже. Столько коты не живут.
profi1962 01 августа 2018 | 16:47
Там видеокамеры есть наверно. Проблем не будет. Кот сам уйдет домой.
tv_victim 01 августа 2018 | 16:48
А он ни при чем.... Сидел себе, починял примус....
papa38130 01 августа 2018 | 17:12
Миша Берлиоз за голову мстит
oleg_andreevich 01 августа 2018 | 17:13
Это была Гелла.
opponent70 01 августа 2018 | 17:33
\\кот живет в доме-музее с 2005-го года и является штатным сотрудником.\\ Этот "штатный сотрудник", не мог примириться с тем, что его зарплату присваивает начальство!!! И сбежал с "неизвестной женщиной" в знак протеста!
С него надо брать пример дворникам, приехавшим из бывших советских республик