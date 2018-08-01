Проект «Зона права» открыл федеральную «горячую линию» по пыткам в учреждениях МВД и ФСИН
К правозащитникам можно будет обратиться не только по телефону, но и по электронной почте. Контакты размещены на сайте «Зоны права». Обратившимся будут рассказывать, какие документы необходимо собрать для заявления в Следственный комитет или в суд, и оказывать другую юридическую помощь.
Комментарии1
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banyi3 01 августа 2018 | 16:50
А голубиной почтой обращаться из зоны можно будет? )