Проект «Зона права» открыл федеральную «горячую линию» по пыткам в учреждениях МВД и ФСИН

К правозащитникам можно будет обратиться не только по телефону, но и по электронной почте. Контакты размещены на сайте «Зоны права». Обратившимся будут рассказывать, какие документы необходимо собрать для заявления в Следственный комитет или в суд, и оказывать другую юридическую помощь.