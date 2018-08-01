Во Владимирской области 6 сотрудников ФСИН стали фигурантами уголовного дела о пытках
Об этом сообщает региональная прокуратура. О регулярных избиениях заключенных в одной из камер в СИЗО №1 города Владимира стало известно после того, как вынесли приговор об убийстве в изоляторе. Суд выяснил, что долгое время в камере содержали осужденных, которые должны были заставлять людей, находящихся под стражей, оговаривать себя, и делали это с помощью физического и психологического насилия. Уголовное дело также возбуждено в отношении двух заключенных.
Комментарии6
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kottigr1 01 августа 2018 | 16:38
Наверное весь свой срок ментам придется провести в креслах депутатов Государственной Думы.. Доказали, что они настоящие единоросы..
astet 01 августа 2018 | 17:06
kottigr1: что происходит?
Какие уголовные дела???
Ведь Путин не бросает своих!
Путин, ведь не бросишь?
ed10075 01 августа 2018 | 17:19
kottigr1: Вряд ли. Обычно таких отправляют в СовФед. Именно там отстойник ранее судимых.
yralez 01 августа 2018 | 16:41
Ну вот не знали раньше......вот как пахан не знал о пенсионном грабилове.
proxozhij 01 августа 2018 | 16:53
Этих посадят, следующие будут лупить с утроенной силой.
oldcitizen 01 августа 2018 | 16:58
Удаление одной метастазы не нанесёт ни малейшего вреда самой раковой опухоли.