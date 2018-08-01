Во Владимирской области 6 сотрудников ФСИН стали фигурантами уголовного дела о пытках

Об этом сообщает региональная прокуратура. О регулярных избиениях заключенных в одной из камер в СИЗО №1 города Владимира стало известно после того, как вынесли приговор об убийстве в изоляторе. Суд выяснил, что долгое время в камере содержали осужденных, которые должны были заставлять людей, находящихся под стражей, оговаривать себя, и делали это с помощью физического и психологического насилия. Уголовное дело также возбуждено в отношении двух заключенных.