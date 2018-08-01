Глава инфоцентра ООН в Москве: Миссия ООН в ЦАР не предоставляла съемочной группе ни водителя, ни автомобиль

Миссия ООН в Центральноафриканской республике не предоставляла российской съемочной группе ни водителя, ни автомобиль. Об этом агентству Интерфакс рассказал руководитель информационного центра Организации Объединенных наций в Москве Владимир Кузнецов. Ранее глава «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского Андрей Коняхин сообщил, что вопросы безопасности российских журналистов обеспечивались по договоренности с миротворческой миссией ООН, и, в частности, говорил о предоставлении водителя.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике 30 июля. По данным «Центра управления расследованиями», с которым они сотрудничали, группа приезжала для съемок фильма о наемников из частной военной компании Вагнера.

В российском МИДе усомнились в том, что погибшие в Центральноафриканской республике журналисты работали над расследованием о частных военных компаниях. Об этом написала на своей странице в Фейсбуке официальный представитель министерства Мария Захарова. «Что они делали в ЦАР на самом деле – вопрос открытый», — написала Захарова. Как выразилась официальный представитель МИДа, журналисты перед гибелью двигались совсем не туда, где работают инструкторы. В этой же публикации она сообщила, что никакой сенсации в наличии российских инструкторов в Центральноафриканской республике нет.