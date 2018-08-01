Театровед Парин считает, что его авторскую передачу на радио «Орфей» закрыли из-за свободных высказываний
Театровед и музыкальный критик Олег Парин считает, что его авторская передача «И музыка, и слово» на государственном радио «Орфей» была закрыта из-за открытого выражения своих взглядов. Такое мнение он выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«На радиостанции «Орфей» поменялась дирекция какое-то время назад. Эта дирекция не любит классическую музыку, не любит свободу высказывания. У меня были передачи, посвященные Кириллу Серебренникову как оперному режиссеру. Я поздравлял с днем рождения Алексея Малобродского. Вел себя достаточно свободно», — рассказал О.Парин.
Театровед также отметил, что его предупреждали о возможных последствиях за «прямой разговор», хотя открытых замечаний со стороны дирекции ему не высказывалось. В конечном итоге, по словам О.Парина, «это дело закончилось письмом», в котором сообщается о «возмущенных» родителях, утверждающих, что «их дети оскорблены и что у них возникает чувство страха и паники» из-за высказываний ведущего.
О.Парин уточнил, что опубликовал это письмо в социальной сети «Фейсбук».
Комментарии5
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olegleon 01 августа 2018 | 16:17
тоже мне делов! Эхо разрешает оставлять сообщения про гибель журналистов только "у того у кого надо нога" и не стесняется
olegleon 01 августа 2018 | 16:21
16:00 В МИДе России не подтверждают сообщений о том, что погибшие в ЦАРе российские журналисты расследовали деятельность ЧВК
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко ехали не в тот район, где работают российские инструкторы…
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два коммента с осуждением МИДа прошли, а остальным "comments are disabled"
tks 01 августа 2018 | 16:25
Когда "ваши" коллеги чаще всего первыми в комментариях оказываются, вы не возмущаетесь почему то?
Там все комменты закрыты будут. А для вас и ваших коллег кнопочка даже специальная такая есть: "пожаловаться" называется. Аккурат под комментом. Ткните туда, и вам воздатся.
tks 01 августа 2018 | 16:22
Путорастия цветет и процветает!
ochevidno_i_neveroyatno 01 августа 2018 | 16:30
Покажате мне детей слушающих радио Орфей!