Театровед Парин считает, что его авторскую передачу на радио «Орфей» закрыли из-за свободных высказываний

Театровед и музыкальный критик Олег Парин считает, что его авторская передача «И музыка, и слово» на государственном радио «Орфей» была закрыта из-за открытого выражения своих взглядов. Такое мнение он выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На радиостанции «Орфей» поменялась дирекция какое-то время назад. Эта дирекция не любит классическую музыку, не любит свободу высказывания. У меня были передачи, посвященные Кириллу Серебренникову как оперному режиссеру. Я поздравлял с днем рождения Алексея Малобродского. Вел себя достаточно свободно», — рассказал О.Парин.

Театровед также отметил, что его предупреждали о возможных последствиях за «прямой разговор», хотя открытых замечаний со стороны дирекции ему не высказывалось. В конечном итоге, по словам О.Парина, «это дело закончилось письмом», в котором сообщается о «возмущенных» родителях, утверждающих, что «их дети оскорблены и что у них возникает чувство страха и паники» из-за высказываний ведущего.

О.Парин уточнил, что опубликовал это письмо в социальной сети «Фейсбук».