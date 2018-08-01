Неизвестная женщина похитила кота Бегемота из «Булгаковского дома» на Большой Садовой в Москве

Кота унесли в неизвестном направлении, рядом с домом его найти не удалось, — сообщила ТАСС исполнительный директор «Дома Булгакова» Наталья Склярова:

«Его похитил сегодня, именно не пропал, а похитили. Потому что видели очевидцы, как женщина полная — кот лежал на солнышке на ступеньке — прошла мимо и схватила кота Бегемота, и понесла дальше к метро. Там была девушка из этого дома, из офиса какого-то, она добежала до охраны, сказала, что только что украли кота, охранник побежал дальше до метро, спустился в метро, там стал спрашивать, то есть мы там везде ходили, его искали. В полицию мы сообщили, просто мы тут спросили у видеокамеры — есть только у Военной академии, но здесь допуск может быть только у милиции».

Кот Бегемот живет в музее с 2005 года.

Среди особых примет: черная шерсть, пушистый хвост и ошейник с медальоном в виде косточки и адресом.