Неизвестная женщина похитила кота Бегемота из «Булгаковского дома» на Большой Садовой в Москве
Кота унесли в неизвестном направлении, рядом с домом его найти не удалось, — сообщила ТАСС исполнительный директор «Дома Булгакова» Наталья Склярова:
«Его похитил сегодня, именно не пропал, а похитили. Потому что видели очевидцы, как женщина полная — кот лежал на солнышке на ступеньке — прошла мимо и схватила кота Бегемота, и понесла дальше к метро. Там была девушка из этого дома, из офиса какого-то, она добежала до охраны, сказала, что только что украли кота, охранник побежал дальше до метро, спустился в метро, там стал спрашивать, то есть мы там везде ходили, его искали. В полицию мы сообщили, просто мы тут спросили у видеокамеры — есть только у Военной академии, но здесь допуск может быть только у милиции».
Кот Бегемот живет в музее с 2005 года.
Среди особых примет: черная шерсть, пушистый хвост и ошейник с медальоном в виде косточки и адресом.
Комментарии7
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tks 01 августа 2018 | 16:09
Наверное, это не женщина была, а Коровьев? ;')))
ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 16:12
tks: Надо у дьявола в Кремле поискать.
tks 01 августа 2018 | 16:19
ukradennaya_pensiya: Да ладно, Воланд в разы симпатичнее и на порядок умнее Ботоксного упыря будет.
chubazzl 01 августа 2018 | 16:17
Демшиза
urakirov 01 августа 2018 | 16:20
Ищите Маргариту!
income 01 августа 2018 | 16:21
Пипец тётке
andre_klimov 01 августа 2018 | 16:39
Слушайте, коту уже 13 лет! Чай, не котёнок, что бы его вот так тискали-таскали. За что так животное? Тётка - точно не кошатница, раз азов общения не знает. Садистка она.