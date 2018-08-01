В 2019 году в России будет введена уголовная ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП
Уже в следующем году в России будет введена уголовная ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП, повлекшие тяжкие последствия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД. Сейчас законопроект проходит внутриведомственные согласования. В настоящее время в отношении водителей, которые в момент ДТП находились в состоянии опьянения и скрылись с места, невозможно применить меры уголовной ответственности. Это связано с тем, что установить факт употребления алкоголя или наркотиков по прошествии времени невозможно. В своем недавнем постановлении Конституционный суд признал, что это противоречит основному закону.
Комментарии4
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tv_victim 01 августа 2018 | 16:20
А вот это давно пора! В кои-то веки здравая мысль посетила законодательские бошки!
kottigr1 01 августа 2018 | 16:22
В свете этой инициативы, хотелось бы узнать.. Всех ли коснется этот "суровый" Закон ?
В Москве на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара Mercedes представительского класса с номерами закрепленными за Федеральной Службой Безопасности насмерть сбил сотрудника ГИБДД.После чего коллеги сбитого гаишника помогли скрутит номерные знаки с машины, пока их коллега захлебывался кровью и бился в конвульсиях..
evgeny_biolog 01 августа 2018 | 16:25
А кто будет обучать водил оказанию первой помощи, доказывать им, что не надо превышать скорость, отбирать рюмку перед ездой, учить гуманности и состраданию?
ka_mate 01 августа 2018 | 16:38
"повлекшие тяжкие последствия"
Да при любом ДТП обязан стоять на месте!