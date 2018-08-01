В 2019 году в России будет введена уголовная ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП

Уже в следующем году в России будет введена уголовная ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП, повлекшие тяжкие последствия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД. Сейчас законопроект проходит внутриведомственные согласования. В настоящее время в отношении водителей, которые в момент ДТП находились в состоянии опьянения и скрылись с места, невозможно применить меры уголовной ответственности. Это связано с тем, что установить факт употребления алкоголя или наркотиков по прошествии времени невозможно. В своем недавнем постановлении Конституционный суд признал, что это противоречит основному закону.