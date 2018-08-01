Власти Краснодарского края поддерживают строительство трассы из Сочи в курортный поселок Джубга

Если разработанный Росавтодором проект будет реализован, эта дорога станет самой дорогой в России.

Краснодарскому краю «жизненно необходима» эта магистраль, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он признал, что строительство трассы взамен узкого горного серпантина, который сейчас соединяет Сочи и Джубгу, действительно потребует серьезных вложений, но подчеркнул, что «прибрежные территории давно этого заслуживают». По оценкам источников газеты «Ведомости», которая первой сообщила о планах по строительству магистрали, дорога протяженностью 120 километров обойдется в 1,2 триллиона рублей – это в несколько раз дороже Крымского моста.

Между тем, в Минтрансе посчитали, что стоимость трассы будет еще на четверть выше – и составит не менее 1,6 триллионов рублей. В министерстве реализацию проекта назвали нецелесообразной. Там пояснили, что построить дорогу будет не только затратно, но и технически очень сложно – не исключено, что для этого придется переносить часть железной дороги с побережья. Минтранс предложил пока повременить с проектом.

Отметим, что весной в Росавтодоре сообщали, что реконструкция существующей дороги может начаться уже со следующего года. Тогда не было известно о концепции проекта, который планирует реализовать агентство.