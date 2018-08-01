Четверть населения подмосковного Дмитрова – примерно 15 тысяч человек – остались без горячей воды из-за долгов за газ
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства ЖКХ области. Под отключение попали более семидесяти многоквартирных домов. В настоящее время проводятся оперативные встречи, говорят чиновники.
Комментарии2
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ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 16:05
Новости великодуховной)))))))))))))))
kottigr1 01 августа 2018 | 16:09
ukradennaya_pensiya: Пусть население подмосковного Дмитрова шлет гонцов на Украину и на колени падает.. Мэр украинского города Геническа всё разрулит. У него же с Путиным "прямая линия"..